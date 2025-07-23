الأربعاء 23 يوليو 2025
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خارج الحدود

رئيس الوفد الأوكراني: كييف مستعدة لوقف إطلاق النار وعلى روسيا إظهار نهج بناء

الوفدين الروسي والأوكراني،
الوفدين الروسي والأوكراني، فيتو

قال رئيس الوفد الأوكراني خلال محادثات إسطنبول، التي أجريت مساء اليوم الأربعاء، إن كييف مستعدة لوقف إطلاق النار الآن وعلى روسيا أن تظهر نهجا بناء.

بينما أوضح رئيس الوفد الروسي المفاوض في إسطنبول، أن روسيا وأوكرانيا أنهتا تبادل جثث الجنود القتلى.

ويعقد رئيسا الوفدين الروسي والأوكراني، فلاديمير ميدينسكي ورستم أوميروف، اجتماعًا ثنائيًا وجهًا لوجه في قصر تشيراجان بـ إسطنبول، وفقًا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية.


ويأتي اللقاء في إطار الجولة الحالية من المحادثات بين الجانبين وسط مساعٍ دبلوماسية لتحقيق تقدم في الملفات الخلافية.


وفي وقت سابق من اليوم، أكد مصدر لوكالة "تاس" أن الوفدين الروسي والأوكراني موجودان في قصر تشيراغان، ومع ذلك، لم يتمكن الصحفيون من رؤية وصولهم.


وبدأت مفاوضات سلام بين الروس والأوكرانيين، اليوم الأربعاء، في تركيا في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي للحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من ثلاث سنوات

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