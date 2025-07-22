نيويورك تايمز: ترامب يجبر أوكرانيا على التفاوض مع روسيا

أجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كييف على الدخول في مفاوضات مع موسكو بعد أن أوضح لأوكرانيا أنها لن تتمكن من الانضمام إلى الناتو ويجب أن تنسى المناطق المعاد توحيدها مع روسيا.

البيت الأبيض

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، أدرك فلاديمير زيلينسكي بعد مشادة مع ترامب في البيت الأبيض أنه لا ينبغي عليه المطالبة بضمانات أمنية جادة من الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن المهلة التي حددها ترامب وهي مدة 50 يوما للتوصل إلى اتفاق بين موسكو وواشنطن حول التسوية في أوكرانيا "تعكس التسرع أكثر من العزيمة"، ومن غير المرجح أن تؤدي إلى أي نتيجة.

وأشارت الصحيفة إلى أن على الرئيس الأمريكي أن يختار إما مواصلة تقديم المساعدة العسكرية والمعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا، أو إنهاء الدعم والخروج من الصراع. وقالت إن السيناريو الثاني "سيشكل تهديدًا خطيرًا" لكييف.

وفي 22 يوليو، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا مقررة هذا الأسبوع. فيما أكد زيلينسكي سابقًا أن الاجتماع القادم بين الوفدين الروسي والأوكراني سيعقد في 23 يوليو بتركيا. بينما أفاد مصدر روسي بأن الجولة الثالثة ستجري في 24 يوليو.

وكانت روسيا وأوكرانيا قد توصلتا في الجولتين السابقتين من المفاوضات في إسطنبول (26 مايو و2 يونيو) إلى اتفاق على تبادل الأسرى بصيغة "ألف مقابل ألف"، بالإضافة إلى إعادة الأسرى المرضى والشباب (تحت 25 عاما) وفق مبدأ "الكل مقابل الكل" - بما لا يقل عن ألف شخص من كل جانب.

وفي إطار تنفيذ اتفاقيات إسطنبول، سلمت موسكو كييف في يونيو جثث 6060 عسكريا أوكرانيًا قتيلا، واستعادت 78 جنديا روسيا قتيلا، ثم سلمت في 17 يوليو ألف جثة أخرى لجنود أوكرانيين، مقابل استلامها 19 جثة لجنود روس.

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