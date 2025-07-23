أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الدولار في البنك المركزي.. انخفاض النفط للجلسة الرابعة.. البورصة تربح 13 مليار جنيه.. وتحويلات المصريين بالخارج ترتفع لـ 32.8 مليار دولار

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

غدا، إجازة رسمية بالبورصة بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

قررت إدارة البورصة المصرية أن يكون غدا الخميس الموافق 24 يوليو 2025 إجازة رسمية بدلا من اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 احتفالًا بثورة 23 يوليو، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025.



سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب، استقر سعر جرام الذهب بالسوق المحلية بختام تداولات اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، بجميع العيارات، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.



سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5400 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4725 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 4050 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37800 جنيه.

ارتفاع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية

سعر الدولار في البنوك، ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث ارتفع سعر صرف الدولار بختام تعاملات، اليوم الأربعاء بنحو 3 قروش ليسجل الآن نحو، 49.04 جنيه للشراء ببنك مصر.

سعر الدولار في البنوك

ويعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-49.01 جنيه للشراء.

-49.15 جنيه للبيع.

ارتفاع الذرة والجلوتين والجلوتوفيد، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف اليوم ومشتقاتها.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاء سعر الأعلاف والحبوب، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 15100 جنيه للطن، بارتفاع 600 جنيه في الطن، ذرة برازيلي نحو 15100 جنيه للطن، بارتفاع 600 جنيه في الطن.

وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 14600 جنيه للطن، بارتفاع 600 جنيه في الطن، فيما بلغ سعر طن الذرة الأمريكي نحو 14600 جنيه، بارتفاع 600 جنيه في الطن، أما ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» فسجل سعر 16 ألف جنيه للطن، بارتفاع 600 جنيه في الطن.

تراجع أسعار النفط للجلسة الرابعة رغم تقدم المفاوضات التجارية

تراجعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الأربعاء، في وقت تركزت فيه أنظار المستثمرين على تطورات المفاوضات التجارية، ولا سيما الاتفاق التعريفي بين الولايات المتحدة واليابان، وذلك قبل صدور بيانات المخزونات النفطية الأمريكية المرتقبة.

تراجع أسعار النفط عالميا

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» بنحو 35 سنتًا أو ما يعادل 0.5% إلى 68.24 دولار للبرميل، عند الساعة 12:46 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 33 سنتًا أو 0.5% إلى 64.98 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد شهدا تراجعا بنحو 1% في الجلسة السابقة، بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية.

3 جنيهات انخفاضًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الأربعاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 79.6 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 68 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 117.1 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 90 جنيها إلى 145 جنيهًا للمستهلك.

انخفاض كرتونة الأبيض، أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الأربعاء، تباينًا ملحوظًا، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وانخفضت أسعار كرتونة البيض الأبيض مقابل استقرار الأحمر والبلدي.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 118 جنيها و121 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 120 إلى 123 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 129 إلى 130 جنيها.



البورصة تربح 13 مليار جنيه في آخر جلسات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، قبيل إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 34125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 42078 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 15328 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 10284 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13888 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة.

رئيس الرقابة المالية يشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم

شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية التابع للهيئة (FRA Sandbox)، وعدد من الأطراف الفاعلة في قطاع التكنولوجيا المالية، وذلك ضمن فعاليات الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي التابع للهيئة، على هامش ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، الذي نظمته الهيئة بهدف دعم الابتكار وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والشركات العاملة في هذا القطاع.

المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية

وتهدف تلك المذكرات إلى تطوير حلول تكنولوجية جديدة في عدد من المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز تبادل البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات ذات الصلة، في إطار حرص هيئة الرقابة المالية على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، تضمن في الوقت ذاته حماية حقوق المستثمرين وتعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتسهيل حصول ووصول المستخدمين إلى الخدمات المالية غير المصرفية.

بنسبة نمو 69.6%، تحويلات المصريين بالخارج ترتفع لـ 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرًا

قال البنك المركزي: إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت طفرة واضحة في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/ 2025، حيث ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار (مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

كما شهدت الفترة من يناير إلى مايو 2025 ارتفاعًا في التحويلات بمعدل 59% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار (مقابل نحو 9.9 مليار دولار).

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مايو 2025 بمعدل 24.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، (مقابل نحو 2.7 مليار دولار) وهي تدفقات تاريخية لم تحدث من قبل خلال شهر مايو من أي عام.

هيئة الاستثمار: تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لصياغة رؤية إصلاحية تجمع بين المعايير الدولية والأولويات الوطنية

في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، تكثّف الدولة استعداداتها للمشاركة في تقرير "جاهزية الأعمال 2026" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وذلك تحت رئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

تحسين موقع مصر على خريطة التقارير الدولية

وتأتي هذه المشاركة في سياق توجه استراتيجي أوسع يستهدف تحسين موقع مصر على خريطة التقارير الدولية ذات الصلة بجاذبية الاستثمار وكفاءة الخدمات الحكومية، من خلال تبني منهجية إصلاح شاملة تستند إلى مبادئ التشاركية والحوكمة والاتساق المؤسسي.

يُعد تقرير "جاهزية الأعمال"، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، من أبرز أدوات التقييم الدولية لقياس مدى ملاءمة بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمار في الدول الأعضاء.

الإحصاء: 13.5% ارتفاع في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال مايو 2025

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـوم الأربعاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مايو 2025، وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 132.17 خلال شهر مايو 2025 (أولـي) مقابل 116.50 خلال شهر أبريل 2025 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 13.5٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا:

• بلـــغ الرقـم القياسي لصناعة المشروبات 613.43 خلال شـهـر مايو 2025 مقـارنة بشـهـر أبريل 2025 حيــــث بلــــغ 435.31 بنســــبــــه ارتفاع قــدرهـــا 40.92 ٪ وذلك للاستعداد لبدأ موسم الصيف.

• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـي لصناعة منتجات التبغ 175.28 خــلال شــهـر مايو 2025 مقـارنة بشهـر أبريل 2025 حيـث بـلـغ 129.81 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهــــا 35.03 ٪ وذلك لزيادة الطلب على المنتج.

منها صناديق حكومية وهيئات، السيسي يصدق على قوانين ربط الموازنة بالسنة المالية الحالية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 26 مكرر (ى)، الصادر في أول يوليو 2025، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من القوانين بشأن ربط بعض الهيئات والصناديق الحكومية بموازنة السنة المالية 2025/ 2026.

وصدق الرئيس السيسي على القوانين التالية:

-تصديق رئيس الجمهورية على قانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲٥ بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية ۲۰۲٦/۲۰۲٥.

-التصديق على قانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۲٥ بربط موازنة صندوق دعم السياحة والآثار للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

-التصديق على قانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۲٥ بربط موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

-التصديق على قانون رقم ١٥٠ لسنة ۲۰۲٥ بربط موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

-التصديق على قانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٥ بربط موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

-التصديق على قانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲٥ بربط موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

-التصديق على قانون رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۲٥ بربط موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

-التصديق على قانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۲٥ بربط موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

-والتصديق على قانون رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۲٥ بربط موازنة صندوق قادرون باختلاف للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

-التصديق على قانون رقم ١٥٦ لسنة ۲۰۲٥ بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

تراجع سعر الحديد من أعلى مستوى في 5 أشهر بسبب مخاوف الطلب

تراجع سعر خام الحديد من أعلى مستوى له منذ فبراير، بعدما أفادت شركة التعدين الكبرى "فالي" (Vale SA) بارتفاع إنتاجها الفصلي، بينما يقيم المستثمرون آفاق الطلب في الصين، أكبر مستوردة له.

انخفضت العقود المستقبلية قرب 104 دولارات للطن في سنغافورة، بعد ارتفاعها بأكثر من 4% خلال يومين، مدعومة بمشروع سد ضخم في التبت عزز توقعات الطلب، ويقيم المتداولون أيضا جهود بكين الرامية لكبح المنافسة بين شركات صناعة الصلب، مما قد يدعم هوامش أرباح المصانع ويعزز أسعار المواد الخام.

قالت شركة "فالي" البرازيلية إنها أنتجت 83.6 مليون طن خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وهو أعلى إنتاج في الربع الثاني منذ عام 2021.

وزير قطاع الأعمال العام يجتمع بمجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير بتشكيله الجديد

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير في تشكيله الجديد، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير الأداء وضخ دماء جديدة والاستعانة بكفاءات متميزة في إدارة الشركات التابعة.

حضر الاجتماع اللواء مهندس محمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمحاسب عصام عبد الفتاح، العضو المنتدب المالي والإداري بالشركة القابضة، والمحاسب أشرف عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان، والمهندس إبراهيم رمضان، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر.

التطوير والتحسين في الأداء ونظم الإدارة

وشهد اللقاء متابعة موقف عدد من المشروعات الجارية التي تنفذها شركة النصر ذاتيا أو بالشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات، وسبل التغلب عليها لتعزيز قدرة الشركة على المنافسة وتحقيق عوائد مستدامة.

وزير الاستثمار يشارك في الاحتفال باليوم الوطني لمصر ضمن معرض إكسبو أوساكا 2025

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات الاحتفال باليوم الوطني لمصر والذي عقد في إطار فعاليات معرض إكسبو أوساكا 2025 والذي يقام بمدينة أوساكا اليابانية خلال الفترة من 13 أبريل وحتى 13 أكتوبر 2025.

وأعرب الوزير عن تقديره الكبير لحكومة دولة اليابان والشعب الياباني واللجنة المنظمة للإكسبو على تنظيم هذا الحدث العالمي الهام.

وقال «الخطيب»: إن الاحتفال باليوم الوطني لمصر يعد احتفالا بالصداقة والثقة والتطلعات المشتركة بين مصر واليابان والتي تركت حضارتهما بصمات خالدة على مر التاريخ، وتتطلعان الآن نحو المستقبل من خلال الابتكار والاستدامة والإنسانية.

المشاط تشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول التنمية

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جنوب أفريقيا، لتمثيل جمهورية مصر العربية، في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالتنمية لمجموعة العشرين (DWG) والاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول التنمية، التي تُعقد في إطار رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين تحت عنوان «التضامن، الاستدامة والمساواة»، وذلك بمشاركة ممثلي دول مجموعة العشرين وعدد من ممثلي الحكومات والمنظمات المعنية.

المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية

وتتناول الاجتماعات عدة قضايا مهمة، أبرزها المبادئ الأساسية للسلع العامة العالمية والاستثمار العام، بالإضافة إلى بحث آليات تعبئة التمويل للتنمية وسبل تنفيذها، مع التركيز على بناء المرونة العالمية من خلال توفير الحماية الاجتماعية الشاملة، كما تناقش مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي انعقد مؤخرًا بمدينة إشبيلية الإسبانية.

الاجتماع الوزاري العالمي الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة

كما تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، أيضًا في الاجتماع الوزاري العالمي الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي ينظمه مركز التجارة الدولية (ITC) التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الذي يُعقد أيضًا بالتزامن مع رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، ويهدف إلى إقامة شراكات عالمية استراتيجية لتعزيز فرص التجارة والتكنولوجيا والاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع نموها واندماجها في الأسواق العالمية.

80 دولارًا تفصله عن القمة القياسية، الذهب يهبط من أعلى مستوى في 5 أسابيع



تعرض الذهب لانتكاسة سعرية في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، ليعود خطوة للوراء في رحلة محاولة العودة إلى أعلى مستوياته، وذلك مع تحول شهية المتداولين إلى أصول عالية المخاطرة، بعد توصل واشنطن إلى أكبر اتفاق تجاري مع اليابان، وترقب اتفاق محتمل مع أوروبا اليوم.

أسعار الذهب اليوم

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم 15 دولارًا في الأونصة أو ما يعادل 0.4%، إلى 3417 دولارًا للأونصة، نزولًا من أعلى مستوى في أكثر من 5 أسابيع، بحسب إرم بزنس.

العقود الأمريكية الآجلة للذهب

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس حوالي 10 دولارات في الأونصة أو 0.3% إلى مستويات قرب 3433 دولارًا للأونصة.

وقفزت أسعار الذهب أمس إلى أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع، لتقفز العقود الأمريكية الآجلة للذهب، تسليم أغسطس 1.1% إلى 3443.70 دولار للأونصة.

ويرتفع الذهب إجمالا في الأيام الـ5 الماضية حوالي 3.1%، بسبب ضبابية الأوضاع التجارية وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، تزامنًا وترقب المستثمرين الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس.

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