السيسي يصدق على قانون بربط موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2025 - 2026
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 149 لسنة 2025 بربط موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2025 /2026.
وجاء نص التصديق كالتالي:
( المادة الأولى )
قدرت جملة موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 835191000 جنيه ( فقط وقدره ثمانمائة وخمسة وثلاثون مليونًا ومائة وواحد وتسعون ألف جنيه ).
( المادة الثانية )
قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 408809000 جنيه ( فقط وقدره أربعمائة وثمانية ملايين وثمانمائة وتسعة آلاف جنيه ) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 69800000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 339009000 جنيه.
( المادة الثالثة )
قدرت جملة الإيرادات للسنة المالية 2025 /2026 بمبلغ 589500000 جنيه ( فقط وقدره خمسمائة وتسعة وثمانون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه ).
( المادة الرابعة )
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 180691000 جنيه ( فقط وقدره مائة وثمانون مليونًا وستمائة وواحد وتسعون ألف جنيه) كله فائض مرحل.
( المادة الخامسة )
قدرت جملة الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2025 /2026 بمبلغ 245691000 جنيه ( فقط وقدره مائتان وخمسة وأربعون مليونًا وستمائة وواحد وتسعون ألف جنيه).
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