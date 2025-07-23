السيسي يصدق على قانون بربط موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2025 - 2026

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 149 لسنة 2025 بربط موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2025 /2026.

وجاء نص التصديق كالتالي:

( المادة الأولى )

قدرت جملة موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 835191000 جنيه ( فقط وقدره ثمانمائة وخمسة وثلاثون مليونًا ومائة وواحد وتسعون ألف جنيه ).

( المادة الثانية )

قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 408809000 جنيه ( فقط وقدره أربعمائة وثمانية ملايين وثمانمائة وتسعة آلاف جنيه ) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 69800000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 339009000 جنيه.

( المادة الثالثة )

قدرت جملة الإيرادات للسنة المالية 2025 /2026 بمبلغ 589500000 جنيه ( فقط وقدره خمسمائة وتسعة وثمانون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه ).

( المادة الرابعة )

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 180691000 جنيه ( فقط وقدره مائة وثمانون مليونًا وستمائة وواحد وتسعون ألف جنيه) كله فائض مرحل.

( المادة الخامسة )

قدرت جملة الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2025 /2026 بمبلغ 245691000 جنيه ( فقط وقدره مائتان وخمسة وأربعون مليونًا وستمائة وواحد وتسعون ألف جنيه).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.