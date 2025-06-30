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اقتصاد

وزير الاستثمار يسلم شهادات التخرج لأول دفعة من الحاصلين على دبلومة التجارة الخارجية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتسليم شهادات التخرج لأول دفعة من الحاصلين على الدبلومة الدولية في التجارة الخارجية بمركز تدريب التجارة الخارجي، وهي شهادة معتمدة دوليا تقدَّم لأول مرة في مصر من خلال مركز تدريب التجارة الخارجية، بالتعاون مع هيئة التدريب للتجارة الدولية الكندية  .

ويأتي تقديم هذا البرنامج في إطار حرص مركز تدريب التجارة الخارجية على تطوير مناهجه التدريبية بما يحاكي البرامج المقدمة بأهم المراكز والمعاهد الدولية، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات التصدير والتجارة الدولية، بما يضمن تقديم محتوى تدريبي عالي الجودة ومتوافق مع المعايير العالمية.

وقال الوزير إن بناء القدرات البشرية يمثل أحد المحاور الأساسية في تعزيز منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية المتخصصة، وخاصة المعتمدة دوليًا، تُعد من أهم الأدوات لتمكين الكوادر الشابة وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل العالمي.

وأشاد «الخطيب» بالدور الذي يقوم به مركز تدريب التجارة الخارجية في هذا الإطار، من خلال تقديم برامج نوعية ترتكز على المعايير الدولية، وتلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

ومن جانبها قالت ماري كامل المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية أن المركز قد نجح مؤخرًا في الحصول على اعتماد من الهيئة الكندية FITT، التي تُعد من أهم الهيئات الدولية المتخصصة في التدريب والتأهيل في مجال التجارة الدولية، وهو ما يمكّن خريجو برنامج "إدارة التصدير - PEMP" المقدم بالمركز من الحصول على دبلومة دولية معتمدة في التجارة الدولية من الهيئة الكندية، بعد اجتيازهم الاختبارات المتخصصة من الهيئة الكندية.

وأكدت كامل أن الحصول على هذا الاعتماد الدولي يعكس التزام المركز بالمعايير العالمية، مشيرة إلى أن الشهادة الدولية تمنح الخريجين ميزة تنافسية في فرص العمل داخل مصر وكذلك بالمؤسسات الإقليمية والدولية.

ويُعد البرنامج نقلة نوعية في مجال التدريب المتخصص في هذا المجال، حيث يهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجالات التصدير، وسلاسل الإمداد، والتجارة الدولية، من خلال محتوى تدريبي شامل يغطي مجموعة من الوحدات الأساسية، تشمل إجراءات التصدير والاستيراد، التعاقدات التجارية الدولية، التسعير الدولي والشحن، الاتفاقيات التجارية، مهارات التفاوض والعقود، آليات دخول الأسواق العالمية.

ويتم تقديم المحتوى التدريبي وفق منهج معتمد من الهيئة الكندية، مع التركيز على التطبيقات العملية والجوانب التطبيقية التي تضمن جاهزية الخريجين لسوق العمل.

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