أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 22- 7- 2025

ننشر أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بحركة التعاملات، اليوم الثلاثاء، بجميع الأعيرة.

سعر الذهب في السعودية

وفيما يلي ترصد “فيتو” تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

407 ريالات للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

357 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

306 ريالات للبيع.

الأسعار العالمية فى البورصة

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما يترقب المستثمرون أي تطورات في المحادثات التجارية قبيل الموعد النهائي في الأول من أغسطس.

وبحلول الساعة 05:03 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يُذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية، ليستقر عند 3389.98 دولار للأونصة، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 17 يونيو.

كما استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 3402.90 دولار.

من جهة أخرى، يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2%، بعد سلسلة من إجراءات التيسير النقدي، وذلك في ختام اجتماعه للسياسة النقدية في 24 يوليو.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعه الأسبوع المقبل.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 38.71 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1442.55 دولار، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 1.3% إلى 1250.19 دولار.

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