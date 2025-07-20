هيئة الاستثمار في مرمى التحديات، هل تنجح في تحويل الفرص إلى إنجازات؟

الهيئة العامة للاستثمار، في ظل سعي الدولة المصرية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، برز دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كأحد الركائز الأساسية في دعم بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

و أصبحت الهيئة، خلال السنوات الأخيرة، نقطة التقاء رئيسية بين الدولة والمستثمرين، وسعت لتطوير آليات العمل وتسهيل الإجراءات، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة لتشجيع القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.

اقرأ التالي: الهيئة العامة للاستثمار تكشف لوفد صيني أهم الحوافز والتسهيلات



السياسات التي تتبناها الهيئة

وقد انعكس هذا الدور في السياسات التي تتبناها الهيئة ، سواء من خلال توفير خدمات "الشباك الواحد"، أو إطلاق بوابات إلكترونية لتيسير تأسيس الشركات، أو الترويج للفرص الاستثمارية داخل مصر وخارجها.

كما أسهمت الهيئة في صياغة حزمة من الحوافز التشريعية والضريبية، التي تهدف إلى خلق بيئة تنافسية قادرة على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.

في هذا السياق، نتناول دور هيئة الاستثمار المصرية في دعم الاقتصاد الوطني، واستعراض أهم الجهود التي تبذلها لتطوير بيئة الأعمال، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها والفرص المتاحة لتعزيز أدائها خلال المرحلة المقبلة.



اقرأ التالى: الهيئة العامة للاستثمار تدشن منصة مصرية هندية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة

أهم المؤسسات الاقتصادية المسؤولة عن تعزيز مناخ الاستثمار

تعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر (GAFI) إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية المسؤولة عن تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز بيئة الأعمال، من خلال تقديم التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير بيئة تنظيمية مشجعة على ضخ رؤوس الأموال في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.



هيئة الاستثمار: المحرك الأول لجذب الاستثمارات

تعمل الهيئة كذراع تنفيذي للدولة في تنفيذ سياساتها الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار، من خلال وضع الاستراتيجيات، وتطوير اللوائح، والترويج للمشروعات القومية وقد ساهمت الهيئة بشكل كبير في تحسين ترتيب مصر على مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، خاصة فيما يتعلق بتقليص الإجراءات البيروقراطية وتوفير خدمات رقمية للمستثمرين.

كما تقدم الهيئة خدمة "الشباك الواحد"، التي تُسهّل على المستثمر استخراج التراخيص والموافقات الحكومية من خلال نقطة اتصال واحدة، مما يقلل الوقت والجهد ويعزز من سرعة تأسيس الشركات.



الترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية

جدير بالذكر تقوم هيئة الاستثمار بحملات ترويجية داخلية وخارجية، تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وخصوصًا في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، والزراعة، والتكنولوجيا. كما تشارك الهيئة في مؤتمرات دولية، وتنظم بعثات ترويجية للتواصل مع المستثمرين الأجانب وكبرى الشركات العالمية.

وتُولي الهيئة اهتمامًا خاصًا بـ المناطق الحرة والاستثمارية، لما توفره من حوافز وإعفاءات ضريبية، وتشريعات مرنة تسهم في زيادة القدرة التنافسية للاستثمارات.

في السنوات الأخيرة، أشرفت هيئة الاستثمار على تطوير قانون الاستثمار المصري، وإصدار تعديلات لتوفير ضمانات جديدة للمستثمرين، مثل حماية المشاريع من التأميم أو المصادرة، وتسهيل تحويل الأرباح للخارج، وتوفير تسهيلات ضريبية وجمركية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.