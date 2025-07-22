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اقتصاد

أسعار الذهب في قطر اليوم الثلاثاء 22- 7- 2025

اسعار الذهب فى قطر
اسعار الذهب فى قطر

شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية اليوم الثلاثاء 22-7-2025، ارتفاعا طفيفا في أسعار جميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية، ويقبل الكثير من القطريين على شراء كافة الأعيرة من المشغولات الذهبية، أو السبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24  بسوق الذهب القطري اليوم عند 392 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 360 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 343 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 295 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 229 ريالا قطريا

 

أسعار الذهب العالمية فى البورصة 

 

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