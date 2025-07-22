المركزي يكشف حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 9 أشهر في 2024 ـ 2025

كشف البنك المركزي المصري عن أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام الماضي 2024-2025.

وأوضح أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ 9.8 مليار دولار في يوليو/ مارس من العام الماضي مقابل 23.7 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.

كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار مقابل 14.5 مليار دولار في فترة المقارنة.

وقال البنك المركزي إنه شهد الاقتصاد المصري خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2024/2025 تطورات إيجابية، حيث تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، وقد جاء هذا التحسن بشكل خاص في الربع الثالث (يناير/مارس 2025).

وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، شهدت الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2024/2025 عجز كلي قدره نحو 1.9 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

ويُعزى هذا التحول أساسًا إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20.0 مليار دولار في الفترة المناظرة، والتي كانت تضمنت صفقة "رأس الحكمة" بقيمة 15.0 مليار دولار.

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