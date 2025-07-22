الثلاثاء 22 يوليو 2025
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رياضة

تعرف على التفاصيل الكاملة لاجتماع الخطيب مع لابورتا

الأهلي
الأهلي

قام اليوم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد كامل رئيس شركة القلعة الحمراء القائمة على مشروع استاد الأهلي، ووفد من الشركة بزيارة نادي برشلونة الإسباني في إطار التنسيق الذي جرى بمعرفة القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية لتبادل الخبرات بين الطرفين. 

كان في استقبالهم خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة ونائبه رافائيل يوستي، ومدير المتحف جوردي بينيتاس.

وحضر المقابلة وفد من شركة القلعة الحمراء يتقدمهم د. ياسر القاضي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التكنولوجيا، ومختار عمر رئيس القطاع التجاري. 

في البداية رحب لابورتا بالكابتن محمود الخطيب ووفد القلعة الحمراء برئاسة محمد كامل، ودار نقاش إيجابي حول التجربة الرائدة لنادي برشلونة في تطوير ملعبه، وكيفية دمج التكنولوجيا والتفاعل الجماهيري والاستفادة من كافة الأدوات الحديثة، وتطرق الحوار إلى متحف برشلونة وطريقة إنشائه ومحتواه، وما يحققه من موارد مالية.

وتحدث لابورتا عن سعادته بالتعاون مع النادي الأهلي وشركة القلعة الحمراء، وتبادل الخبرات خاصة وهو يرى أن الأهلي واحد من أكبر الأندية في الجماهيرية والفوز بالبطولات على مستوى العالم، وأن الطرفين سوف يستفيدان من هذا التعاون، ونادي برشلونة على استعداد لتقديم كل خبراته في إدارة الملاعب وتطويرها وبما يخص المتحف من النواحي الإنشائية والتسويقية، وأنه يعتز بمكانة النادي الأهلي الكبيرة، وما يملكه من تجارب رياضية ناجحة في مختلف الألعاب. 

في المقابل وجه الكابتن محمود الخطيب الشكر لرئيس برشلونة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وتقديره للنادي الأهلي وتاريخه، وجماهيره، وأبدى سعادته بزيارة نادي برشلونة صاحب الاسم الكبير، والترتيب لتعاون مثمر بين الطرفين في مجالات عديدة. ووجه الدعوة لخوان لابورتا لزيارة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. 

من جانبه، أعرب محمد كامل عن سعادته بهذا التعاون المرتقب، مؤكدًا على أن شركة القلعة الحمراء تعمل على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنفيذ مشروع استاد الأهلي. وقام بعرض مستجدات مشروع الاستاد، والتقدم في أعمال البنية التحتية والتجهيزات الفنية، مشيرًا إلى أن عدة شركات كبرى تستعد للإعلان عن شراكات استراتيجية ورعاية رسمية للاستاد، في إطار خطة تجارية شاملة تهدف إلى تحويل المشروع إلى صرح رياضي وتجاري عالمي.

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الخطيب محمود الخطيب الأهلي النادي الأهلي برشلونة

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