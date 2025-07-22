الثلاثاء 22 يوليو 2025
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رياضة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي البنزرتي الودية في ختام معسكر تونس

الأهلي
الأهلي

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق البنزرتي التونسي في ثاني مواجهات الفريق الودية خلال معسكره الحالي في تونس وتحديدا مدينة طبرقة التونسية. 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنزرتي التونسي

وكان الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي، أعلن في وقت سابق إذاعة جميع مباريات الفريق الودية، المقرر أن يخوضها الأحمر خلال معسكر في تونس، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، وبذلك سيتم إذاعة مبارة الأحمر أمام البنزرتي عبر قناة الأهلي.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الملعب التونسي
 مباراة الأهلي القادمة ستكون أمام البنزرتي التونس، ومن المقرر إقامتها يوم الجمعة القادم، الموافق 25 من شهر يوليو الجاري، وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكانت مباراة الأهلي أمام الملعب التونسي، انتهت بفوز بطل مصر بنتيجة 4ـ1، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين امس، على هامش معسكر الفريق الأحمر المقام حاليا على الأراضي التونسية، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

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