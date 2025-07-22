الثلاثاء 22 يوليو 2025
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رياضة

مدافع الزمالك السابق يقترب من التوقيع لـ غزل المحلة

غزل المحلة
غزل المحلة

يتفاوض نادي غزل المحلة، مع محمد عبد الغني مدافع الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي، لضمه  إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الاستعداد للموسم الجديد 2025-2026.

وعلمت فيتو أن اللاعب قريب للغاية من الانتقال إلي غزل المحلة، حيث وصلت المفاوضات إلي مرحلة متقدمة بين الطرفين.

صفقات جديدة في غزل المحلة

وكان غزل المحلة أعلن تعاقده من قبل مع 10 صفقات، وهم: أحمد شوشة مدافع الجونة بجانب أحمد عتمان جناح بلدية المحلة وأحمد العش مدافع البنك الأهلي.

وانضم أيضًا يوسف العزب لاعب وسط المقاولون العرب، بجانب محمد أرموشة لاعب المريخ البورسعيدي ومصطفى أوفا ظهير أيسر نادي العبور.

وأعلن غزل المحلة أيضًا التعاقد مع الكاميروني شي بوندي مهاجم نادي أسترس دي ياوندي والذي لعب من قبل في صفوف منتخب الشباب الكاميروني بجانب التنزاني رحيم شوماري ظهير أيسر نادي كي إم سي، ورزق باشا قادما من نادي كوم حمادة، عماد ميهوب من بيراميدز.

وكان نادي المحلة وافق على بيع الثنائي محمد أشرف بن شرقي وعمرو الجزار إلى نادي البنك الأهلي.

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غزل المحلة محمد عبد الغني الزمالك الأهلي البنك الاهلي

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