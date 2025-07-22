الخطيب يزور برشلونة ويجتمع مع لابورتا، ما الأسباب ؟

زار الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، برفقة محمد كامل رئيس شركة القلعة الحمراء، نادي برشلونة الإسباني.

وعلمت فيتو أن الخطيب ومحمد كامل التقيا رئيس برشلونة خوان لابورتا، وأنه جرى خلال اللقاء تبادل الرؤى حول سبل التعاون المشترك، في قطاع الناشئين، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات برشلونة في بعض الجوانب الخاصة بمشروع استاد الأهلي.

وعلي صعيد أخر، يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق البنزرتي التونسي في ثاني مواجهات الفريق الودية خلال معسكره الحالي في تونس وتحديدا مدينة طبرقة التونسية.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الملعب التونسي

مباراة الأهلي القادمة ستكون أمام البنزرتي التونس، ومن المقرر إقامتها يوم الجمعة القادم، الموافق 25 من شهر يوليو الجاري، وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنزرتي التونسي

وكان الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي، أعلن في وقت سابق إذاعة جميع مباريات الفريق الودية، المقرر أن يخوضها الأحمر خلال معسكر في تونس، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، وبذلك سيتم إذاعة مبارة الأحمر أمام البنزرتي عبر قناة الأهلي.

وكانت مباراة الأهلي أمام الملعب التونسي، انتهت بفوز بطل مصر بنتيجة 4ـ1، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين امس، على هامش معسكر الفريق الأحمر المقام حاليا على الأراضي التونسية، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.