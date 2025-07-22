الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الخطيب يزور برشلونة ويجتمع مع لابورتا، ما الأسباب ؟

الخطيب
الخطيب

زار الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، برفقة محمد كامل رئيس شركة القلعة الحمراء،  نادي برشلونة الإسباني.

وعلمت فيتو أن الخطيب ومحمد كامل التقيا رئيس برشلونة خوان لابورتا، وأنه جرى خلال اللقاء تبادل الرؤى حول سبل التعاون المشترك، في قطاع الناشئين، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات برشلونة في بعض الجوانب الخاصة بمشروع استاد الأهلي.

وعلي صعيد أخر، يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق البنزرتي التونسي في ثاني مواجهات الفريق الودية خلال معسكره الحالي في تونس وتحديدا مدينة طبرقة التونسية. 

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الملعب التونسي
 مباراة الأهلي القادمة ستكون أمام البنزرتي التونس، ومن المقرر إقامتها يوم الجمعة القادم، الموافق 25 من شهر يوليو الجاري، وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنزرتي التونسي

وكان الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي، أعلن في وقت سابق إذاعة جميع مباريات الفريق الودية، المقرر أن يخوضها الأحمر خلال معسكر في تونس، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، وبذلك سيتم إذاعة مبارة الأحمر أمام البنزرتي عبر قناة الأهلي.

وكانت مباراة الأهلي أمام الملعب التونسي، انتهت بفوز بطل مصر بنتيجة 4ـ1، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين امس، على هامش معسكر الفريق الأحمر المقام حاليا على الأراضي التونسية، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخطيب محمود الخطيب الأهلي النادي الأهلي برشلونة برشلونة الإسباني

مواد متعلقة

نجم الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي البنزرتي الودية في ختام معسكر تونس

الأكثر قراءة

بعد اعتمادها، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2025

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%

رسميا، وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025

بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بعد اعتمادها رسميا

القائمة تضم أكثر من 33 طالبا، وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025، طلاب علمي رياضة النظام القديم يتفوقون بنسبة نجاح بلغت 85.8%

التعليم تكشف حقيقة الصور المتداولة لأوائل الثانوية العامة 2025

بالاسم ورقم الجلوس، خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

خدمات

المزيد

سعر ومواصفات هاتف آيفون iPhone 16e

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الحكمة من جهر وإسرار المصلي في الصلاة

تفسير رؤية المشاهير في المنام وعلاقتها بمساعدة صديق للخروج من أزمة

حكم النجاح بالغش في الثانوية العامة وغيرها

المزيد
الجريدة الرسمية