راحة 24 ساعة للاعبي الإسماعيلي قبل انطلاق معسكر الإسكندرية

قرر الجزائري ميلود حمدي المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الإسماعيلي، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب انتهاء مباراة دكرنس الودية التي تقام اليوم الإثنين، والتي تأتي ضمن استعدادات الدراويش لبطولة الدوري الممتاز بالموسم الجديد 2025 - 2026.

ودية ثالثة للإسماعيلي أمام دكرنس

ويخوض فريق الإسماعيلى مباراة ودية ثالثة أمام دكرنس مساء اليوم الإثنين، قبل الدخول فى معسكر مغلق بالإسكندرية، ينطلق الأربعاء المقبل ويستمر 10 أيام، يتخلله 3 مباريات ودية لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

فريق الإسماعيلي، فيتو

ثلاثي الإسماعيلي يغيب أمام دكرنس

ويغيب عن الإسماعيلى فى ودية دكرنس كل من عبد الكريم مصطفى الذى بدأ الجرى حول الملعب بعد التعافى من إصابة التهاب وتر إكيليس، وخالد النبريصى الذى يخوض برنامجا تأهيليا بعد كسر الترقوة، ومحمد حسن الذى يخوض برنامجا تأهيليا للتعافى من قطع وتر إكيليس.

وديات الإسماعيلى بمعسكر الإسكندرية

ويواجه فريق الإسماعيلى بقيادة ميلود حمدى، سبورتنج الجمعة 25 يوليو الجارى، وزد الاثنين 28 يوليو، ويختتم مبارياته الودية بمواجهة سموحة 31 يوليو الجارى.

الإسماعيلي يفوز على فايد والحسينية وديا

وخاض فريق الإسماعيلى مباراتين وديتين الأولى كانت أمام فايد بهدفين مقابل هدف، كما فاز فى الثانية على فريق الحسينية بهدفين نظيفين، جاء هدفى الدراويش في المباراة عن طريق نادر فرج ومروان حمدى، في المباراة التي شهدت دفع الجزائرى ميلود حمدى بعدد كبير من اللاعبين، بالإضافة إلى تطبيق طرق فنية وتكتيكية استعدادا للموسم الجديد.

وحرص الجزائرى ميلود حمدى المدير الفنى للإسماعيلى على إشراك جميع اللاعبين فى المباراة، لرؤيتهم والحكم عليهم من أجل الوصول للتوليفة الأساسية التى يخوض بها الموسم الجديد.

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