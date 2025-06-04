رسميا، أحمد عبد العزيز مديرا فنيا لنادي سموحة في الموسم الجديد

أعلن نادي سموحة رسميا، تعيين أحمد عبد العزيز مديرا فنيا للفريق في الموسم الجديد، بعدما قاد الفريق السكندري بشكل مؤقت في آخر مباريات الموسم المنقضي.

وكان سموحة احتل المركز السابع في جدول ترتيب المجموعة التي كانت تصارع من أجل البقاء في الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة.

وأوضحت الصفحة الرسمية لنادي سموحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم تعيين أحمد عبد العزيز مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم.

وقاد أحمد عبد العزيز فريق سموحة بشكل مؤقت بعد رحيل أحمد سامي قبل أن يعلن مجلس الإدارة برئاسة فرج عامر عن استمراره بشكل دائم.

أحمد عبد العزيز مديرا فنيا لنادي سموحة في الموسم الجديد

تفاصيل مفاوضات سموحة مع سامي قمصان وخالد جلال لتدريب الفريق

وكن نادي سموحة دخل في مفاوضات مع سامي قمصان وأيضًا خالد جلال خلال الفترة الماضية، لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة، قبل أن تفشل المفاوضات ليتم الاستقرار على استمرار أحمد عبد العزيز.

مفاوضات سموحة مع سامي قمصان

وقال مصدر بنادي سموحة: "إدارة الموج الأزرق اجتمعت في الأيام الماضية مع سامي قمصان لتولي تدريب الفريق لكن المدرب رفض فكرة تولي تدريب الفريق في الوقت الحالي وفضل منذ بداية الموسم المقبل".

وتابع: "الإدارة رفضت الفكرة وطالبت قمصان بتولي تدريب الفريق بالوقت الحالي".

وواصل: "هناك تواصل منذ فترة من قبل إدارة سموحة مع خالد جلال عقب رحيله عن التحدي الليبي، وهناك اتفاق على كافة التفاصيل ولكن منذ بداية الموسم".

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