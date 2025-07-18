بعد أزمة أسماء جلال، ما حكم الشرع في عمل الرجل بمهنة الكوافير الحريمي؟

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها مصفف شعر، أعلن اعتزال المهنة بعد عمله مع الفنانة أسماء جلال بسبب “حرمانية” العمل في هذا المجال على حد تعبيره.

ومن جانبها أعلنت الفنانة أسماء جلال اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصفف شعر أدلى بتصريحات مثيرة عنها، وأعتزل مهنة تصفيف الشعر، مشيرا إلي أن لمس شعر الفتيات حرام.

وقالت أسماء جلال خلال حسابها عبر موقع “فيس بوك” إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصفف الشعر، مقدمة الشكر لكل الجهات المختصة.

أزمة مصفف شعر الفنانة أسماء جلال

وأوضح مصفف الشعر في الفيديو الذي نشره " البداية بدأت لما كنت أصفف شعر أسماء جلال علشان تكون قمورة أمام الكاميرا أكتر ما هي حلوة، وبعدها سألت نفسي هو أنا بعمل كده ليه طب وآخرتها أيه ؟، وهل شغلي دا حلال ولا حرام ؟ علشان كدا اعتزلت وفتحت براند ملابس أكسب منه بالحلال.

"الإفتاء": عمل الرجل مصففا لشعر السيدات حرام



دار الإفتاء بدورها كانت قد تلقت سؤالا في وقت سابق يقول فيه صاحبه:" ابني يعمل مُصفِّفًا لشعر السيدات، وهذا العمل هو مورد رزقه الوحيد وليس له مصدر رزق آخر، ويسأل عن حكم ذلك شرعا"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:



يقول الله تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: 30] هذا أمر من الله تعالى للرجال والنساء على السواء بأن يغضوا أبصارهم عما حرم عليهم فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه؛ لأن النظر داعية إلى فساد القلب وذريعة للوقوع في المحرمات.

ومن ثم فلا يحل لغير الزوج ومحارم المرأة النظر إليها ما عدا الوجه والكفين من جسدها، أو مس شيء من جسدها؛ لأنه أكثر إثارة للغرائز من النظر، وعليه: فإن هذا العمل محرم على الرجال , وكل عمل محرم يكون كسبه محرم مع أن تحري الكسب الحلال من الواجبات, روي أن سعدا سأل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يسأل الله تعالى أن يجعله مجاب الدعوة فقال له: «أطب طعمتك تستجب دعوتك».

هل يجوز الزواج من رجل يعمل في مهنة كوافير حريمي

وفي سياق متصل ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجوز الزواج من رجل يعمل في مهنة كوافير حريم؟

وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، على السؤال من خلال البث المباشر للرد على الفتاوى، أن الأصل فيمن يعمل في مهنة كوافير السيدات، أن تكون امرأة، أما عمل الرجل في مهنة كوافير حريمي، فهو عمل محرم، لأنه يتعامل مع امرأة أجنبية، في أمر ليس ضروريا بالنسبة لها، فهو ليس طبيبا أو معلما أو قاضيا.

وأكد أن هذا الفعل لا يجوز شرعا من الرجل، أما مسألة الزواج منه فلا حرج فيه، ولا يؤثر على صحة عقد الزواج، فالزواج منه صحيح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.