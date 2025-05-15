الصحة تطلق حملة توعية حول مرض أنيميا البحر المتوسط

نظمت وزارة الصحة والسكان، مؤتمرًا طبيًا وتوعويًا بالتعاون مع الجمعية المصرية لمرضى أنيميا البحر المتوسط (الثلاسيميا) ويستمر لمدة 3 أيام، بالتزامن مع اليوم العالمي لمرضى الثلاسيميا، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

أهمية رفع الوعي بمرض الثلاسيميا (أنيميا البحر المتوسط)

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر يأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز الوقاية من الأمراض الوراثية من خلال تنظيم أنشطة توعوية وتقديم كافة الإرشادات الصحية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة والدعم النفسي للأطفال وذويهم، مشيرًا الى أهمية رفع الوعي بمرض الثلاسيميا (أنيميا البحر المتوسط)، وتطوير قدرات الكوادر الصحية على تنفيذ أنشطة توعوية فعالة تستهدف الفئات الأكثر عرضة، بالاضافة الى الاشخاص المقبلين على الزواج.

ولفت "عبدالغفار"، إلى تقديم الخدمات الطبية لما يقرب من 24 ألف مريض من مرضى أنيميا البحر المتوسط من بينهم 18 ألف طفل من الفئة العمرية من يوم إلى 18 سنة، و5500 مريض فوق 18 سنة، موضحًا أنه بعد الأبحاث والدراسات العلمية تم التوصل إلى علاج للمرضى عن طريق زرع النخاع، حيث يتطلب ذلك توافقًا طبياُ بين المتبرع والمريض.

التوعية بمرض الثلاسيميا يُعد ركيزة أساسية في خفض معدلات الإصابة



وأشار "عبد الغفار"، إلى ضرورة التعريف بخدمات الكشف المبكر لحاملى المرض وعمل الفحوصات الدورية للأمهات أثناء فترة الحمل، مشيرًا إلى أن التوعية بمرض الثلاسيميا يُعد ركيزة أساسية في خفض معدلات الإصابة، لافتًا إلى أن تعزيز الوعي يسهم في تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات صحية مدروسة، ويقلل من الأعباء النفسية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن المرض.

وتوجهت الدكتورة آمال البشلاوي رئيس الجمعية المصرية لأنيميا البحر المتوسط، بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لدعمه الكامل والمستمر لمرضى الثلاسيميا، مشيرة إلى أن الجمعية المصرية تُعد عضوا أساسيا في الجمعية الدولية لمرضى الثلاسيميا، حيث تقدم الدعم الكامل لمرضى الثلاسيميا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

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