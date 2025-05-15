الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة تطلق حملة توعية حول مرض أنيميا البحر المتوسط

د. آمال البشلاوي
د. آمال البشلاوي

نظمت وزارة الصحة والسكان، مؤتمرًا طبيًا وتوعويًا بالتعاون مع الجمعية المصرية لمرضى أنيميا البحر المتوسط (الثلاسيميا) ويستمر لمدة 3 أيام، بالتزامن مع اليوم العالمي لمرضى الثلاسيميا، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

أهمية رفع الوعي  بمرض الثلاسيميا (أنيميا البحر المتوسط)

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر يأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز الوقاية من الأمراض الوراثية من خلال تنظيم أنشطة توعوية وتقديم كافة الإرشادات الصحية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة والدعم النفسي للأطفال وذويهم، مشيرًا الى أهمية رفع الوعي بمرض الثلاسيميا (أنيميا البحر المتوسط)، وتطوير قدرات الكوادر الصحية على تنفيذ أنشطة توعوية فعالة تستهدف الفئات الأكثر عرضة، بالاضافة الى الاشخاص المقبلين على الزواج.

ولفت "عبدالغفار"، إلى تقديم الخدمات الطبية لما يقرب من 24 ألف مريض من مرضى أنيميا البحر المتوسط من بينهم 18 ألف طفل من الفئة العمرية من يوم إلى 18 سنة، و5500 مريض فوق 18 سنة، موضحًا أنه بعد الأبحاث والدراسات العلمية تم التوصل إلى علاج للمرضى عن طريق زرع النخاع، حيث يتطلب ذلك توافقًا طبياُ بين المتبرع والمريض.

التوعية بمرض الثلاسيميا يُعد ركيزة أساسية في خفض معدلات الإصابة


وأشار "عبد الغفار"، إلى ضرورة التعريف بخدمات الكشف المبكر لحاملى المرض وعمل الفحوصات الدورية للأمهات أثناء فترة الحمل، مشيرًا إلى أن التوعية بمرض الثلاسيميا يُعد ركيزة أساسية في خفض معدلات الإصابة، لافتًا إلى أن تعزيز الوعي يسهم في تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات صحية مدروسة، ويقلل من الأعباء النفسية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن المرض.

آخر مستجدات جهود تطوير منظومة الصحة وتحسين جودة الخدمات للمواطنين

نشاط رئاسي مكثف اليوم، السيسي يؤكد أولوية تطوير المنظومة التعليمية وخاصة العنصر البشري.. ويتابع خطوات تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان.. وتطوير قطاع الصحة والمرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل

وتوجهت الدكتورة آمال البشلاوي رئيس الجمعية المصرية لأنيميا البحر المتوسط، بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لدعمه الكامل والمستمر لمرضى الثلاسيميا، مشيرة إلى أن الجمعية المصرية تُعد عضوا أساسيا في الجمعية الدولية لمرضى الثلاسيميا، حيث تقدم  الدعم الكامل لمرضى الثلاسيميا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية على مستوى  جميع محافظات الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحر المتوسط الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء تقديم الخدمات الطبية وزير الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

آخر مستجدات جهود تطوير منظومة الصحة وتحسين جودة الخدمات للمواطنين

نائب وزير الصحة: علماء جامعة عين شمس متواجدون دائما على الساحة الدولية

التربية والتعليم في 2024.. التغلب على ارتفاع الكثافات الطلابية.. استحداث 98 ألف فصل دراسي.. سد العجز في المدرسين بنسبة 90%.. 598 مشروعًا جديدًا في 27 محافظة

ننشر أول 61 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة النواب

حصاد هيئة الكتاب في 2024، طفرة في مشروع النشر وإصدار 450 عنوانًا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

الأكثر قراءة

بعد التراجعات الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 15-5-2025 ببداية التعاملات

الزمالك يترقب قرار لجنة التظلمات اليوم، وتصعيد مرتقب حال عدم خصم نقاط من الأهلي

أول صورة لـ خوسيه ريفيرو بعد وصوله إلى القاهرة

السيناريو الأقرب للجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة

أسعار الخضار اليوم الخميس، قفزة في البامية وورق العنب ومفاجأة عن الليمون

أسعار الفاكهة اليوم الخميس، ارتفاع الفراولة والخوخ والعنب وانخفاض كبير في البرقوق

أسعار السمك اليوم الخميس، ارتفاع قياسي في 5 أصناف والبلطي يغرد بعيدا عن المصريين

مقطع مرعب، محاولة اختطاف ابنة مدير شركة عملات مشفرة وطفلها في وضح النهار (فيديو)

خدمات

المزيد

بعد التراجعات الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 15-5-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الخميس 15-5-2025

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

المزيد

انفوجراف

بعد عودته من التوقف 4 سنوات.. كل ما تريد معرفته عن اختبار SAT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل دعاء الحائض مستجاب في الحج أو العمرة؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 15 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية