السبت 19 يوليو 2025
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رياضة

فحوصات طبية شاملة للاعبي الفرق الرياضية بالنادي الأهلي

فحوصات طبية شاملة
فحوصات طبية شاملة للاعبي الفرق الرياضية بالنادي الأهلي، فيتو

بدأت اليوم السبت الفحوصات الطبية الدورية الشاملة للاعبين الرياضيين المسجلين بالنادي الأهلي، من مختلف الفئات العمرية في الألعاب الرياضية المختلفة، وذلك بصالة الشهداء بالمقر الرئيسي بالجزيرة.

وتأتي هذه الإجراءات والفعاليات الطبية بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية، في ضوء استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم وتعزيز الرعاية الصحية للرياضيين، وضمان جاهزيتهم بدنيًّا وصحيًّا، إلى جانب إعداد ملف طبي متكامل لكل لاعب. 

وتستمر هذه الفحوصات بمقر النادي بالجزيرة لمدة أسبوع، حتى الانتهاء من إجراء الفحوصات لجميع اللاعبين، التي تشمل الكشف الطبي العام، والتحاليل الدورية، والتقييمات البدنية المتخصصة، وذلك وفقًا لطبيعة كل لعبة، وتُجرى الكشوفات وفقًا للاشتراطات الصحية والطبية المعتمدة من وزارة الشباب والرياضة.

موعد مباريات الأهلي القادمة 

ويخوض الأهلي أولى مبارياته الودية يوم 21 يوليو الجاري أمام الملعب التونسي كما يلعب يوم 25 من الشهر ذاته أمام البنزرتي التونسي. 

كما يعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم لمناقشة التحضيرات الفنية الخاصة بمران الفريق الثاني اليوم في تونس. 

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مرانه الثاني في معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في تونس خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري.

وقرر الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبييرو خوض حصة تدريبية اليوم، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لفترة المعسكر.

وتدرب الفريق امس على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة التونسية، واشتمل على العديد من الفقرات البدنية والخططية، ضمن برنامج اليوم الأول للمعسكر الخاص بالنادي الأهلي.

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الأهلي النادي الأهلي البنزرتي التونسي وزارة الشباب والرياضة

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