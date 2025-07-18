الجمعة 18 يوليو 2025
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رياضة

في حضور الخطيب، الأهلي يختتم مرانه الأول بتونس (صور)

مران الأهلي
مران الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو المدير الفني، مرانه الأول في تونس، وذلك ضمن معسكر إعداد الأحمر للموسم الجديد.

كما شهد مران الأهلي، حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، ورئيس بعثة الفريق في تونس.

 

قائمة الأهلي المسافرة لتونس 

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - محمد عبد الله.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم.

وتواجد الثلاثي الشاب أحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم ضمن قائمة الأهلي التى تتواجد في تونس لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد حيث يستمر المعسكر حتى السادس والعشرين من يوليو الجاري. 

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الأهلي ريبيرو خوسيه ريبيرو الخطيب

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