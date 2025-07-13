الأحد 13 يوليو 2025
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محافظات

غلق أكاديمية تمريض غير مرخصة ومحال مخالفة في حملة رقابية ببني سويف

حملة رقابية ببني
حملة رقابية ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف عن غلق وتشميع أكاديمية تمريض تعمل بدون ترخيص، وذلك في إطار حملة مكبرة للجنة حماية المستهلك، نفذتها المحافظة بتوجيهات من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وأشرف عليها اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بهدف الرقابة على الأسواق والمنشآت الصحية والتجارية وضمان التزامها بالقوانين والضوابط المنظمة.

 

تشميع أكاديمية تمريض ببني سويف

 

استهدفت الحملة عددًا من المحال التجارية والمخابز البلدية والمنشآت الطبية الخاصة والأكاديميات المهنية بمدينة بني سويف، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الطبية، وأسفر ذلك عن ضبط أكاديمية للتمريض تُمارس النشاط دون الحصول على ترخيص، وتقوم بتدريس محتوى علمي، واستخدام أجهزة تدريب، وإصدار شهادات بالمخالفة للقانون، فتم اتخاذ قرار غلقها وتحرير المحاضر اللازمة.

 

كما شملت الحملة المرور على مخابز ومحلات تصنيع اللحوم، وأسفرت عن تحرير محاضر متنوعة شملت: التوقف عن مزاولة النشاط، نقص وزن الرغيف، وجود شهادات صحية منتهية، وضبط لحوم ومخلفات غير صالحة للاستهلاك الآدمي مثل هياكل دواجن وبسطرمة منتهية الصلاحية، كما قام جهاز حماية المستهلك بتحرير 4 محاضر لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

 

ضبط محال مخالفة في حملة رقابية ببني سويف

 

وتضمنت الجولة أيضًا تفقد بعض المحال التجارية وفروع السلاسل الكبرى، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية، والتزام المنشآت بعرض المنتجات بأسعار مناسبة، وذلك ضمن جهود المحافظة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار بما يحقق مصلحة المواطنين.

 

وأكد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، استمرار الحملات الرقابية المكثفة بتوجيهات من محافظ بني سويف لضمان التزام كافة القطاعات التجارية والتموينية والصحية بالاشتراطات القانونية.

 

شارك في الحملة: علي يوسف رئيس المدينة، عزة بسيوني مديرة تموين بندر بني سويف، أحمد دهشان مدير جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية، إلى جانب ممثلين عن نقابة التمريض والطب البيطري وأعضاء اللجنة المعنية.

 

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