الأحد 13 يوليو 2025
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محافظات

مصرع طفلة صعقا بالكهرباء من عمود إنارة ببني سويف

الطفلة شمس، فيتو
الطفلة شمس، فيتو

شهدت محافظة بني سويف، مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء متأثرة بإصابتها بصعق كهربائي من عمود إنارة، منذ أيام، أثناء مرورها بأحد الشوارع العامة أمام مدرسة الحرية بمنطقة بني عطية، وسط مدينة بني سويف.

 

بلاغ بإصابة طفلة بصعق كهربائي

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوصول الطفلة "شمس أ.م" إلى مستشفى بني سويف التخصصي، بعد تعرضها لصعق كهربائي من عمود إنارة بمنطقة بني عطية، وسط مدينة بني سويف.

 

وفاة طفلة بصعق كهربائي ببني سويف

 

وبعد احتجازها بالمستشفى في محاولة لإسعافها، لفظت اليوم أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق ببني سويف، التي باشرت فحص ملابسات الحادث.

 

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