الأحد 13 يوليو 2025
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محافظات

لتسهيل حركة الركاب، مد خطوط سرفيس 1 و3 إلى مجمع مواقف عدلي منصور ببني سويف

مد خطوط سرفيس 1 و3
مد خطوط سرفيس 1 و3 لمجمع مواقف عدلي منصور ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف عن مد خطوط السرفيس أرقام (1 و3) حتى نهايتها بالمجمع الجديد أسفل محور عدلي منصور، وذلك في إطار استكمال خطة شاملة لإعادة تنظيم خطوط السير الداخلية بمدينة بني سويف، ومواكبة التغيرات الناتجة عن بدء التشغيل التجريبي لمجمع المواقف الجديد.

 

مد خطوط سرفيس 1 و3 لمجمع مواقف عدلي منصور

 

وأكدت محافظة بني سويف أن مد الخطين الجديدين جاء بالتنسيق مع إدارة المرور، وإدارة المواقف، وكافة الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين حركة انتقال الركاب من وإلى المجمع، بشكل منظم وسلس، ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل الداخلي ورفع كفاءة خدمات النقل الجماعي.

 

ويُعد هذا الإجراء بمثابة المرحلة الثانية من خطة التحديث، بعد أن تم إطلاق المرحلة الأولى التي تضمنت استحداث خطوط السرفيس أرقام (14، 15، 16) والتي بدأ تشغيلها فعليًا يوم الجمعة بالتزامن مع انطلاق التشغيل التجريبي للمجمع.

 

إستحداث 3 خطوط سرفيس جديدة ببني سويف

 

وفي هذا السياق، أوضحت محافظة بني سويف تفاصيل خطوط السرفيس الجديدة التي تم تشغيلها اعتبارًا من يوم الجمعة الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

سرفيس رقم (16): يربط موقف محي الدين – شرق النيل – موقف عدلي منصور، ويشمل خط السير: موقف محي الدين – كوبري شرق النيل – تعليم صناعي – جامعة النهضة – 77 فدان – 104 عمارة – مديرية الأمن – محور عدلي منصور – موقف عدلي منصور، بقيمة أجرة تبلغ 8 جنيهات.

 

سرفيس رقم (15): يربط موقف محي الدين – صلاح سالم – موقف عدلي منصور، ويشمل خط السير: موقف محي الدين – نادي الطلائع – كوبري السادات – صلاح سالم – العبور – موقف عدلي منصور، بقيمة أجرة تبلغ 4 جنيهات.

 

سرفيس رقم (14): يربط موقف محي الدين – الطريق الدائري – موقف عدلي منصور، ويشمل خط السير: موقف محي الدين – نادي الطلائع – مزلقان السادات – الطريق الدائري أمام بني هارون – رياض باشا – موقف عدلي منصور، بقيمة أجرة تبلغ 4 جنيهات.

 

وأشارت المحافظة إلى أن التعديلات في خطوط السير تتم بناءً على خطة مدروسة تهدف إلى تحقيق تكامل بين الخطوط الجديدة والقديمة، خاصةً بعد نقل خطي "ناصر" و"الواسطى" من الموقف القديم "النجدة"، والذي تم إغلاقه نهائيًا لاستغلاله في أغراض تنموية تخدم المواطنين.

 

تفقد انتظام التشغيل داخل مجمع المواقف الجديد

 

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قام اللواء حازم عزت السكرتير العام بجولة ميدانية لتفقد انتظام التشغيل داخل مجمع المواقف الجديد، ومتابعة حركة دخول وخروج السيارات، إلى جانب مراجعة التزام السائقين بخطوط السير الجديدة والتعريفة المقررة، وضمان تقديم خدمة آمنة ومنظمة للمواطنين.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع مجمع المواقف الجديد يُعد من المشروعات الخدمية الحيوية التي تنفذها المحافظة لخدمة حركة النقل، ويتكون من عدة مكونات رئيسية، هي:

 

موقف المحافظات: بطاقة استيعابية 450 سيارة، على مساحة 13,000 متر مربع، وموقف المراكز: بطاقة استيعابية 150 سيارة، على مساحة 5,560 مترًا مربعًا، ويجري حاليًا استكمال أعمال الحماية المدنية به بواسطة شركة AGR، ونفق للمشاة: يربط بين الموقفين بطول 200 متر، على مساحة 1,000 متر مربع، وقد تم الانتهاء منه بالكامل بنسبة 100%.

 

وتواصل محافظة بني سويف جهودها لاستكمال مراحل تطوير منظومة النقل الداخلي، وتحقيق سيولة مرورية، وتوفير خدمات نقل متطورة وآمنة، تواكب احتياجات المواطنين اليومية وتُسهم في تحسين جودة الحياة داخل المدينة.

 

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