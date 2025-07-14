سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد سير العمل بمجمع مواقف عدلي منصور

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، مجمع مواقف عدلي منصور، لمتابعة سير العمل بموقف المراكز "الواسطى وناصر" عقب نقله من موقعه القديم بمنطقة النجدة إلى المجمع، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وكانت محافظة بني سويف، قد أعلنت عن بدء التشغيل التجريبي لموقف المراكز صباح يوم الجمعة الماضي، من خلال تشغيل جزئي ضمن خطة المحافظة لإعادة تنظيم المواقف الداخلية والخارجية بمدينة بني سويف بهدف تخفيف التكدس المروري بالشوارع الرئيسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

سكرتير بني سويف يتفقد سير العمل بموقف المراكز

واطمأن السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، على انتظام وسير العمل بالموقف ومتابعة حركة دخول وخروج السيارات وخطوط السرفيس التي تم تعديل مساراتها، والاطمئنان على التزام السائقين بالتعريفة وخطوط السير المقررة، وضمان تقديم الخدمة للمواطنين بشكل منظم، وذلك في ضوء حزمة من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة، وشملت مد خطوط سير سيارات السرفيس، وبالتوزاي مع استحداث ثلاثة خطوط جديدة

سكرتير بني سويف يتفقد سير العمل بموقف المراكز

وكانت محافظة بني سويف، قد أعلنت، أمس، عن مد خطوط السرفيس أرقام (1 و3) حتى نهايتها بالمجمع الجديد أسفل محور عدلي منصور، وذلك في إطار استكمال خطة شاملة لإعادة تنظيم خطوط السير الداخلية بمدينة بني سويف، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور، وإدارة المواقف، ضمن خطة التحديث، بعد أن تم إطلاق المرحلة الأولى التي تضمنت استحداث خطوط السرفيس أرقام (14، 15، 16) والتي بدأ تشغيلها فعليًا يوم الجمعة بالتزامن مع انطلاق التشغيل التجريبي للمجمع.

وأشارت محافظة بني سويف، في بيان لها، إلى أن التعديلات في خطوط السير تتم بناءً على خطة مدروسة تهدف إلى تحقيق تكامل بين الخطوط الجديدة والقديمة، خاصةً بعد نقل خطي "ناصر" و"الواسطى" من الموقف القديم "النجدة"، والذي تم إغلاقه نهائيًا لاستغلاله في أغراض تنموية تخدم المواطنين.

مجمع مواقف عدلي منصور للمحافظات والمراكز

يُذكر أن مشروع مجمع المواقف الجديد يُعد من المشروعات الخدمية الحيوية التي تنفذها المحافظة لخدمة حركة النقل، ويضم موقف للمحافظات: بطاقة استيعابية 450 سيارة، على مساحة 13,000 متر مربع، وموقف المراكز: بطاقة استيعابية 150 سيارة، على مساحة 5,560 مترًا مربعًا، ونفق للمشاة: يربط بين الموقفين بطول 200 متر، على مساحة 1,000 متر مربع، وقد تم الانتهاء منه بالكامل.

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