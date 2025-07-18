النيابة تطلب تحريات المباحث في سرقة نجلي وزير أجنبي أسبق

استمعت نيابة الجيزة لأقوال نجلي وزير بترول أجنبي أسبق بعدما تعرضا للسرقة بمنطقة الهرم.

وأفادا خلال التحقيقات أنهما اكتشفا اختفاء 750 ألف جنيه من منزلهم، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.



وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محل واقعة السرقة للوقوف على ملابسات الحادث.

جهود مكثفة لضبط المتهمين

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات سرقة نجلي وزير بترول أجنبي أسبق بمنطقة الهرم، بعدما استولى مجهولون منهم حوالي 750 ألف جنيه.



تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الهرم بإبلاغ شقيقين، بتعرضهما للسرقة، وأفادا باختفاء مبالغ مالية.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وكلفت جهات التحقيق فريقًا من المباحث بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، وسماع أقوال الجيران، لتحديد هوية المتهمين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة، مع تكثيف الجهود لضبط الجناة واستعادة المسروقات.

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