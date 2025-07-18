مشيرة إسماعيل: لم أمنع بنتي عن والدها علي الحجار وابنتها تعلق

كشفت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل، في حوارها ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، تفاصيل إنسانية خاصة من حياتها الشخصية والعائلية، مؤكدة أن علاقتها بأسرة الفنان علي الحجار يسودها الحب والاحترام.

"ما كنتش عايزة بنتي تبعد عن باباها"

وقالت الفنانة مشيرة إسماعيل: "ما منعتش ابنتي، مشيرة علي الحجار، عن والدها أبدًا.. كان لازم تكون قريبة منه، وهو شخص كويس وبيجي ياخدها ويقضي وقت معاها.. الانفصال حصل، لكن العلاقة ما انقطعتش بينهم".

أحمد علي الحجار.. "كان بيعيط من حبه لينا"

واستعادت ذكريات من زواجها السابق بعلي الحجار:"أحمد، ابن علي الحجار، كان بيجي عندنا كتير ويقعد يعيط لأنه كان متعلق بينا جدًّا.. ولما تعبت وجالي زارني وجاب لي حاجات حلوة وفرحت بيه جدًّا".

مشيرة علي الحجار: "احنا إخوات فعلًا وبنحب بعض"

وأشارت مشيرة علي الحجار إلى عمق الروابط الأسرية قائلة: "علاقتي بإخواتي من بابا ممتازة، وكلنا بنتجمع عنده.. ومفيش حساسية بيننا"، مضيفة أنها تحب شخصية والدتها في مسلسل "دموع في عيون وقحة".

عن الفن وقرار الاعتزال المبكر

قالت مشيرة علي الحجار إنها فكرت في دخول الفن، لكنها تراجعت بعد موقف والدها: "قلت لبابا إني جايلي دور، فقال لي: أنتِ كبرتِ واللي شايفاه صح اعمليه.. وقتها قررت أبعد، لأنه زي ما فيه مميزات للفن فيه عيوب".

عادل إمام طاقة إيجابية لكل من حوله

واختتمت مشيرة إسماعيل حديثها بالإشادة بالزعيم عادل إمام قائلة: "الشغل معاه بيرفع أي حد.. من غير ما يتكلم، وقفته ونظراته بتدي طاقة لكل اللي حواليه".

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