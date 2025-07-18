مشيرة إسماعيل تروي واقعة طريفة مع عادل إمام في مسرحية الواد سيد الشغال

كشفت الفنانة مشيرة إسماعيل، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، كواليس مميزة وطريفة من مسيرتها الفنية، خصوصًا خلال عملها في مسرحية "الواد سيد الشغال" مع الزعيم عادل إمام.

عادل إمام أعطاني طاقة إيجابية لا تُنسى

وقالت مشيرة إسماعيل: "الشغل مع عادل إمام بيرفع أي ممثل لفوق، وبيمد الممثل اللي معاه بطاقة إيجابية عظيمة"، مؤكدة أن الأجواء خلف الكواليس كانت مليئة بالدعم والمرح.

إفيه مرتجل أدخل عادل إمام في نوبة ضحك

وروت موقفًا طريفًا قائلة: "في المسرح مفيش مجال لقول كلمة زيادة، لكن في الواد سيد الشغال خرجتْ مني جملة مرتجلة قلت فيها لعادل إمام: «أديك بالبوكس في مناخيرك».. ودخل في نوبة ضحك على المسرح".

سوسن بدر كانت الأولى.. والزغرودة على يدها

وكشفت مشيرة إسماعيل أن الدور عُرض عليها بعد اعتذار الفنانة سوسن بدر لظرف طارئ، وأضافت: "هي اللي علمتني أزغرد على المسرح.. وساعدتني جدًّا في أداء الدور" مؤكدة أن العلاقة بينهما قائمة على المحبة والتقدير.

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