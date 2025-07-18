الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مشيرة إسماعيل تروي واقعة طريفة مع عادل إمام في مسرحية الواد سيد الشغال

الفنانة مشيرة إسماعيل
الفنانة مشيرة إسماعيل وعادل امام، فيتو

كشفت الفنانة مشيرة إسماعيل، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، كواليس مميزة وطريفة من مسيرتها الفنية، خصوصًا خلال عملها في مسرحية "الواد سيد الشغال" مع الزعيم عادل إمام.

 

عادل إمام أعطاني طاقة إيجابية لا تُنسى

وقالت مشيرة إسماعيل: "الشغل مع عادل إمام بيرفع أي ممثل لفوق، وبيمد الممثل اللي معاه بطاقة إيجابية عظيمة"، مؤكدة أن الأجواء خلف الكواليس كانت مليئة بالدعم والمرح.

 

إفيه مرتجل أدخل عادل إمام في نوبة ضحك

وروت موقفًا طريفًا قائلة: "في المسرح مفيش مجال لقول كلمة زيادة، لكن في الواد سيد الشغال خرجتْ مني جملة مرتجلة قلت فيها لعادل إمام: «أديك بالبوكس في مناخيرك».. ودخل في نوبة ضحك على المسرح".

سوسن بدر كانت الأولى.. والزغرودة على يدها

وكشفت مشيرة إسماعيل أن الدور عُرض عليها بعد اعتذار الفنانة سوسن بدر لظرف طارئ، وأضافت: "هي اللي علمتني أزغرد على المسرح.. وساعدتني جدًّا في أداء الدور" مؤكدة أن العلاقة بينهما قائمة على المحبة والتقدير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشيرة اسماعيل الفنانة مشيرة إسماعيل عادل امام مسرحية الواد سيد الشغال سوسن بدر الزعيم عادل امام منى الشاذلي

مواد متعلقة

مشيرة إسماعيل ترد باكية: اللي شتمني وتنمر علي حسابه عند ربنا

مشيرة إسماعيل: شاركت في بطولات الجمباز وبدأت مع الفرقة القومية وعمري 11 سنة

في ظهور خاص؛ مشيرة إسماعيل وابنتها ضيفتا معكم منى الشاذلي الخميس

الأكثر قراءة

بعد سقوط سقف الفندق على رأسها، تطورات الحالة الصحية لـ رزان مغربي

العرابي يكشف كواليس حساسة عن فترة عمله بتل أبيب: مبارك قرر العودة بالسيارة بعد فخ "الهليكوبتر"

كاد يودي بحياتها، أول تحرك أمني في واقعة سقوط سقف قاعة فندق شهير على رأس رزان مغربي

بوست ناري وموجه، أول تعليق من عبد الله السعيد على تجديد عقده مع الزمالك

مصاب بـ"ورم"، بيان مفاجئ من البيت الأبيض عن الحالة الصحية لترامب

النيابة تستدعي والدي الأطفال الخمسة المتوفيين بالمنيا

مشيرة إسماعيل تروي واقعة طريفة مع عادل إمام في مسرحية الواد سيد الشغال

القبض على المتهم في واقعة "طفل العسلية"، والمتهم: "أنا مظلوم"

خدمات

المزيد

هل يوجد قرض بدون ضمان في البنك التجاري الدولي؟

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم

أحدث أسعار القصدير اليوم في الأسواق

رسوم إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما لأول مرة في بنك القاهرة

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 18 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم وضع المكياج في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات

ما حكم قضاء الصلاة الجهرية دون رفع الصوت بالقراءة؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية