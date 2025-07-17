الجمعة 18 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

مشيرة إسماعيل ترد باكية: اللي شتمني وتنمر علي حسابه عند ربنا

الفنانة مشيرة إسماعيل،
الفنانة مشيرة إسماعيل، فيتو

خرجت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل عن صمتها، وردَّت بتأثر بالغ على حملات التنمر والشتائم التي تعرضت لها مؤخرًا، مؤكدة أن الكلمات الجارحة لا تؤذي الشخص المستهدف فقط، بل تصيب من حوله أيضًا بالحزن والخذلان.

 

التنمر على الفنانين وتأثر أسرهم

وقالت الفنانة مشيرة إسماعيل خلال لقائها ببرنامج “معكم” الذي يقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة “أون”: "الناس اللي بتقعد تشتم كتير سواء في فنان أو شخصية عامة، انتوا بتجرحوا ناس كتير حواليه.. فيه تنمر كبير، وأنا مش مستحملة الكلام دا".

عن الاتهام بعدم الرفق بالحيوان: أنا كنت بحضن كلاب الشارع

وردًّا على من قالوا إنها لا تملك رفقًا بالحيوان، أكدت إسماعيل: "قالوا مش عندي رفق بالحيوان؟! دا أنا أكتر واحدة بحب الحيوانات، عندي عاطفة كبيرة تجاه كلاب الشارع، وكنت برعاهم وأهتم بيهم. أصحابي لما كانوا بيسافروا كانوا يبعتوا لي كلابهم يعيشوا معايا.. وكنت بعيش معاهم كأنهم أولادي".

 

مشيرة إسماعيل: لا أملك حسابات على فيسبوك أو واتساب

وكشفت الفنانة أنها لا تملك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "ما عنديش فيسبوك ولا واتساب، وكل اللي شتمني منه لله، أنا ما عملتش حاجة اتشتم عليها، وربنا ما بيسيبش حق حد أبدًا".

 

رسالة صريحة: “مش بقرأ الشتائم.. وضميركم عند ربنا”

واختتمت حديثها برسالة موجهة إلى من يهاجمونها دون سبب:"أنا لا بقرأ الشتيمة ولا بتأثر بيها لأن حسابكم عند ربنا.. وأنا مطمنة إن اللي عنده ضمير مش هيأذي غيره بكلمة".

 

مشيرة إسماعيل تنهار من البكاء بعد مقدمة مؤثرة من منى الشاذلي في "معكم"

وفي لحظة إنسانية مؤثرة، انهارت الفنانة مشيرة إسماعيل بالبكاء على الهواء خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة ON، بعد استماعها لمقدمة مؤثرة ألقتها الإعلامية منى الشاذلي، استعرضت فيها رحلتها الطويلة وتاريخها الفني الحافل.

 

مشيرة إسماعيل: عشت أجمل سنوات عمري في خدمة الفن الشعبي

وتأثرت مشيرة إسماعيل بشدة بكلمات الشاذلي، التي وصفتها بأنها "أحد رموز الفن الأصيل"، مشيدة بانضمامها إلى الفرقة القومية للفنون الشعبية منذ سن الطفولة، ومشوارها الثري في المسرح والسينما والدراما.

وعلّقت مشيرة بانفعال قائلة: "عشت أجمل سنوات حياتي في خدمة الفن الشعبي المصري، وأنا فخورة بكل لحظة قدمت فيها شيئًا لوطني".

 

منى الشاذلي: ضيفة نادرة الظهور.. واسم محفور في وجدان المصريين

ووصفت منى الشاذلي الفنانة القديرة بأنها من أقل النجمات ظهورًا إعلاميًّا، رغم أنها "اسم كبير محفور في الوجدان الفني المصري"، مشيرة إلى أن تكريمها اليوم هو محاولة بسيطة لرد الجميل لهذا العطاء الفني الممتد.

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