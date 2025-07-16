أخبار مصر اليوم: التعليم تعلن مؤشرات أولية عن نتيجة الثانوية العامة.. حقيقة وقف العمل بمستشفى هرمل.. والأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 368 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 369 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة بصدد التعامل مع أزمة العقارات الآيلة للسقوط وستكون الأولوية للإسكندرية، لما تمثله من خطر حقيقي على حياة المواطنين، خاصة في ظل تفاقم أوضاع العديد من المباني القديمة في مختلف المحافظات، وعلى رأسها محافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن الإيجارات القديمة كانت السبب في أزمة العقارات الايلة للسقوط والانهيار مع تقاعس المالك عن الصيانة.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعلمين الجديدة، إن قوانين الإيجارات القديمة كانت لا تمنح المالك القيمة العادلة للوحدة المؤجرة، مما يدفع الكثير منهم إلى التقاعس عن أعمال الصيانة الضرورية، مضيفًا: "المالك له عذر، لأنه غير قادر على تحمل تكلفة الصيانة، وفي الوقت ذاته المستأجر يعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة".

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة لتنظيم القطاع الزراعي في مصر، بهدف توجيه الفلاحين نحو أنماط الزراعة المثلى من حيث الحجم والنوع والتوزيع الجغرافي للمنتجات.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعلمين الجديدة، أن هذه الرؤية تستهدف منع إهدار الموارد الزراعية، وتحقيق أكبر استفادة من الطفرة التي تشهدها الصادرات الزراعية المصرية حاليًا، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلي والتوسع التصديري.

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 18 يوليو الجاري، إطار الجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إعلان القائمة النهائية سيتيح للمرشحين بدء الدعاية الانتخابية في ذات اليوم، وفقا للضوابط القانونية للحملات الدعائية.

نتيجة الثانوية العامة ، يترقب أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2025 في محافظة المنوفية، الإعلان عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة المنوفية ومحافظات مصر، رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزادت محركات البحث علي موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأيام القادمة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 بمحافظة المنوفية وبجميع محافظات الجمهورية من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، بعد انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها رسميا.

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. يتساءل طلاب دبلوم زراعة نظام 3 سنوات، عن الكليات المتاحة لهم للقبول لاستكمال دراستهم الجامعية.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي مجموعة من الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب دبلوم زراعة نظام 3 سنوات، من خريجي الدبلومات الفنية، حيث إنهم تخصصوا بعدة شعب مختلفة منها، أمناء المعامل، والإنتاج الحيواني، والتصنيع الغذائي، والعجائن والمخابز، واستصلاح الأراضي، والميكنة الزراعية، وغيرها من الشعب.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس، حيث تبلغ الموجة الحارة ذروتها، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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