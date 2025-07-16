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نتيجة الثانوية العامة 2025 في محافظة المنوفية، لينك رسمي

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2025، فيتو
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نتيجة الثانوية العامة، يترقب أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2025 في محافظة المنوفية، الإعلان عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة المنوفية ومحافظات مصر، رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزادت محركات البحث علي موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 

نتيجة الثانوية العامة 2025، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأيام القادمة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025  بمحافظة المنوفية وبجميع محافظات الجمهورية من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، بعد انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها رسميا.

 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025


ويمكن لطلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية وباقي محافظات الجمهورية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2025، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة عن طريق إدخال الطالب لرقم الجلوس.

 

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 في محافظة المنوفية 

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم بعد تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، وأنه سيتم تحديد الموعد بعد انتهاء عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب ورصد الدرجات، مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد النتيجة ولكن من المتوقع أن تظهر نهاية شهر يوليو الحالي.

 

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

ومع اقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2025، يزداد اهتمام الطلاب بمعرفة خطوات الحصول عليها إلكترونيًا، وفيما يلي نستعرض خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم المصرية:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: من هنـــا

 

2. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة

3. تحديد العام الدراسي الحالي: من خلال قائمة منسدلة، اختر عام "2025".

4. الضغط على أيقونة النتائج

5. إدخال رقم الجلوس

6. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن النتيجة".

7. عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم عبر بوابة فيتو من هنـــا .

 

مجموع درجات مواد الثانوية العامة 2025 النظام الجديد 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “في نتيجة الثانوية العامة 2025، سيكون مجموع الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد من  320 درجة، والمواد المضافة للمجموع بشعبة علمي علوم تشمل (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء)، أما المواد المضافة للمجموع بشعبة علمي رياضة (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء)، بينما المواد المضافة للمجموع بشعبة أدبي هي (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والجغرافيا، والإحصاء)، ومجموع درجات الثانوية العامة 2025 النظام القديم هو 410 درجة موزعين على المواد حسب درجة كل مادة، وتكون درجة النجاح هو حصول الطالب على 50% من المجموع الكلي".

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2025

وفيما يلي توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2025 النظام القديم 

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

الفيزياء 60 درجة

الكيمياء 60 درجة

الأحياء 60 درجة

التاريخ 60 درجة

الجيولوجيا ولعلوم البيئية 60 درجة

الديناميكا 30 درجة

الاستاتيكا 30 درجة

التفاضل والتكامل 30 درجة

علم النفس والاجتماع 60 درجة

الفلسفة والمنطق 60 درجة

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