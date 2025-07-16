ذروة الموجة الحارة تضرب مصر، القاهرة تقترب من الـ 40، وأمطار رعدية وأتربة بالصعيد، وهذا موعد انخفاض درجات الحرارة

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد بدءا من اليوم الأربعاء وتنتهى يوم الجمعة المقبلة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة، ويكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2:3 درجات مئوية بدءا من اليوم حتى يوم الجمعة المقبلة لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 31:32 درجة مئوية، القاهرة الكبرى 37:38 درجة مئوية، جنوب البلاد من 40: 43 درجة مئوية.



خريطة سقوط الأمطار الرعدية

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على "أبو سمبل، حلايب، شلاتين"، ويصاحب ذلك نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض هذه المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ويكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على أسوان وجنوب سيناء على فترات متقطعة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة أحيانا على مناطق متفرقة ومحدودة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية، بدأت الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية ايضا أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية.



درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 37، المحسوسة 39

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38, المحسوسة 40

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 24 و درجة الحرارة العظمى 38, المحسوسة 40

بنها: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

الإسكندرية:درجة الحرارة:23 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 38

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

مطروح:درجة الحرارة 22 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 21 و درجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 38

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

السويس: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى: 37, المحسوسة 39

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 41

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 41

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 38

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى: 40 , المحسوسة 42

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 42

أسوان: درجة الحرارة 28 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 43



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