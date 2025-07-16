مدبولي: الإيجارات القديمة السبب الرئيسي في أزمة العقارات الآيلة للسقوط

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة بصدد التعامل مع أزمة العقارات الآيلة للسقوط وستكون الأولوية للإسكندرية، لما تمثله من خطر حقيقي على حياة المواطنين، خاصة في ظل تفاقم أوضاع العديد من المباني القديمة في مختلف المحافظات، وعلى رأسها محافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن الإيجارات القديمة كانت السبب في أزمة العقارات الايلة للسقوط والانهيار مع تقاعس المالك عن الصيانة.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعلمين الجديدة، إن قوانين الإيجارات القديمة كانت لا تمنح المالك القيمة العادلة للوحدة المؤجرة، مما يدفع الكثير منهم إلى التقاعس عن أعمال الصيانة الضرورية، مضيفًا: "المالك له عذر، لأنه غير قادر على تحمل تكلفة الصيانة، وفي الوقت ذاته المستأجر يعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المعادلة المختلة تؤدي إلى تدهور حالة المباني تدريجيًا حتى تصبح غير صالحة للسكن، وتصدر قرارات بالإخلاء، فيرفض السكان مغادرة العقارات بحجة عدم وجود بديل، مؤكدًا: "بعض المواطنين يقولون (هفضل قاعد على مسؤوليتي)، وهذا أمر لا يمكن أن نقبله، لأن الحفاظ على الأرواح أولوية قصوى للدولة".

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تقديم حلول عملية لهذا الملف الحساس، تشمل تقييم حالة المباني الخطرة، وتوفير بدائل سكنية آمنة للمواطنين، ووضع آليات لمعالجة التشوهات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة.

وتابع: "ملف العقارات في الإسكندرية له أولوية خاصة نظرًا للظروف المناخية الصعبة التي تواجهها المدينة من رياح ورطوبة، حيث لا يكاد يمر يوم دون تسجيل انهيار جزئي أو كلي في أحد المباني، ما يشكل ضغطًا كبيرًا على المجتمع السكندري، ويتطلب تدخلًا سريعًا من الحكومة".

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لا تهدف إلى الإضرار بأي طرف، وإنما تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وفي الوقت ذاته حماية حياة المواطنين من خطر الموت تحت أنقاض عقارات متهالكة.



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