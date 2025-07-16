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توقعات الطقس الفترة المقبلة، ارتفاع درجات الحرارة

توقعات الطقس الفترة
توقعات الطقس الفترة القادمة، فيتو
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توقعات الطقس الفترة القادمة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الفترة المقبلة، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة بقيم تترواح من 2:3 درجات مئوية بداية من اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 31:32 درجة مئوية، القاهرة الكبرى 37:38 درجة مئوية، جنوب البلاد من 40: 43 درجة مئوية.

 

حالة الطقس اليوم الأربعاء، ارتفاع جديد في درجات الحرارة وشبورة كثيفة

كما تسقط الأمطار الخفيفة على جنوب البلاد غدا الخميس، وتتكون الشبورة الصباحية على الطرق السريعة تكون كثيفة على بعض الطرق.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:4  درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 35

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 41

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

 فصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس، كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي فى درجات الحرارة.


أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر فى الطقس من أجل التنبؤ به وهى الضغط الجوي ودرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الرياح والرطوبة والغيوم وهطول الأمطار.

وقالت الأرصاد الجوية: إن الضغط الجوي يؤثر فى حركة الرياح وتؤثر درجة الحرارة فى الرطوبة والطقس.

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