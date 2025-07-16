تنسيق الدبلومات الفنية 2025، الكليات المتاحة لدبلوم زراعة نظام 3 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. يتساءل طلاب دبلوم زراعة نظام 3 سنوات، عن الكليات المتاحة لهم للقبول لاستكمال دراستهم الجامعية.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي مجموعة من الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب دبلوم زراعة نظام 3 سنوات، من خريجي الدبلومات الفنية، حيث إنهم تخصصوا بعدة شعب مختلفة منها، أمناء المعامل، والإنتاج الحيواني، والتصنيع الغذائي، والعجائن والمخابز، واستصلاح الأراضي، والميكنة الزراعية، وغيرها من الشعب.

وتستعرض بوابة فيتو في هذا التقرير، الكليات المتاحة لدبلوم زراعة نظام 3 سنوات، وشروط القبول.

الكليات المتاحة لدبلوم زراعة نظام 3 سنوات

تقبل كليات الزراعة بالجامعات المصرية الحكومية، طلاب دبلوم زراعة نظام 3 سنوات، وفقا للتوزيع الجغرافي، وهي كالتالي:

كلية الزراعة قناة السويس

كلية الزراعة المنصورة

كلية الزراعة بشبين الكوم المنوفية

كلية الزراعة الوادي الجديد

كلية التكنولوجيا والتنمية الزقازيق

كليات تربية تقبل طلاب دبلوم زراعة نظام 3 سنوات

يمكن لطلاب دبلوم زراعة نظام 3 سنوات الالتحاق بكليات التربية بشرط التوزيع الجغرافي، وهي كالآتي:

كلية التربية بشبين الكوم جامعة المنوفية

كلية التربية جامعة كفر الشيخ

كلية التربية جامعة دمنهور

كلية التربية جامعة طنطا

كلية التربية جامعة المنيا

ويمكن لطلاب دبلوم الزراعة نظام 3 سنوات، التقديم على برامج التعليم التبادلي، بشرط اجتياز اختبارات القدرات وهي كالتالي:

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية

معاهد فنية متوسطة تقبل طلاب دبلوم زراعة نظام 3 سنوات

معاهد السياحة والفنادق: المطرية، الإسكندرية، بورسعيد، قنا.

معاهد السياحة والفنادق (شعبة المطاعم): المطرية، الإسكندرية، قنا.

ويشترط للالتحاق بشعبة المطاعم اجتياز اختبار قدرات داخل المعهد بعد الترشيح.

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