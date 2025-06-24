إعداد معلمي STEM والمدارس الدولية، خطة وزارة التعليم العالي لتطوير كليات التربية

كشفت مصادر بـوزارة التعليم العالي عن وجود خطة متكاملة تعمل عليها الوزارة من عدة سنوات لتطوير كليات التربية، بحيث تكون قادرة على إعداد معلم مؤهل لاحتياجات التعلم، والتكنولوجيا الحديثة.

وأوضحت المصادر أن الوزراة تبذل جهودا كبيرة لإعداد المعلم من خلال كليات التربية بالجامعات المصرية، حيث تم إعداد برنامج تكاملي يجمع بين التخصص والتربية في الوقت نفسه، بالإضافة لإجراء إعداد تتابعي لخريجي التخصصات المختلفة ليكونوا معلمين.

خطة لتحويل التربية العملية لسنة امتياز

ولفتت المصادر إلى أنه مع نظام التطوير الجديد، تمت زيادة مساحة التربية العملية لتصبح عامًا دراسيًا كاملًا على غرار سنة الامتياز، فضلًا عن تطوير المقررات الدراسية لتصبح بينية وتكاملية.

وتتضمن خطة الوزارة أيضا وفقا للمصادر، إعداد المعلم الباحث من خلال دراسة بحوث الفعل وتنفيذ المشروعات المهنية، واستحداث مسارين لإعداد معلم المرحلة الابتدائية، أحدهما لمعلم الفصل، والآخر لمعلم المجال، مع تقليل عدد الساعات النظرية لصالح زيادة الساعات التطبيقية والخبرات الميدانية.

كما تتضمن الخطة طرح برامج جديدة لتدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى إعداد معلمي مدارس STEM والمدارس الدولية.

مبادرات مشتركة بين التعليم العالي والتربية والتعليم لإعداد المعلمين

وذكرت المصادر، أن هناك مبادرات مشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، تهدف للارتقاء بمستوى كليات التربية المصرية، من بينها مبادرة "تميز المعلم" لتنمية قدرات الكوادر الأكاديمية والإدارية، وتحسين مخرجات التعليم التربوي.

ولفتت المصادر إلى أن هناك 16 جامعة تم تطبيق هذه البرامج عليها لتطوير مفهوم التميز لدى الخريجين، إلى جانب برامج لإعداد المعلم في مرحلة الدراسات العليا.

ووفقا للأرقام الرسمية استفاد 7500 معلم في مرحلة البكالوريوس من هذه البرامج، بالإضافة إلى 500 معلم في برامج الدراسات العليا، و50 من القيادات، إلى جانب 356 عضو هيئة تدريس شاركوا في هذه البرامج.



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