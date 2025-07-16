نص قرار الهيئة الوطنية بقبول طلبات منظمات المجتمع المدني لمتابعة انتخابات الشيوخ

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرار رقم 21 لسنة ٢٠٢٥ بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية والأجنبية والمجالس القومية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

وجاء نص القرار كالتالي:

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات بعد الاطلاع علي القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛ وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته ؛ وعلى قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 22 لسنة 2019، بإنشاء قاعدة بيانات قيد منظمات المجتمع المدنى وغيرها لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات؛ وعلى الطلبات المقدمة من بعض جمعيات المجتمع المدنى المصرية والدولية والأجنبية والمجالس القومية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 13 /7 /2025، ما يلي:

( المادة الأولى )

يقيد ويجدد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات. أولًا - الجمعيات والمؤسسات المصرية التالية: م الاســـــم المشهرة تحت رقم الرقم الموحد إن وجد 1 جمعية مجلس شباب المستقبل لتنمية المجتمع 2034/2017 2212035719912 2 جمعية المركز الإعلامي لحقوق الإنسان 11420/ 2021 قيد حديث 3 مؤسسة سفراء السلام للتنمية المستدامة 2974 /2023 قيد حديث ثانيًا - المنظمات والمؤسسات الدولية التالية: م الاســـــم 1 مؤسسة اليزكا للإغاثة 2 منتدى جالس أوغندا 3 منظمة ايكو ( اليونان ) 4 المنظمة العربية لحقوق الإنسان ثالثًا - المجلس القومى لحقوق الإنسان.

(المادة الثانية )

يخطر الجهات المشار إليها بهذا القرار بالمادة السابقة.

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. صدر في 15/7/2025 رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي/ حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض.

ونشرت القرار في الجريدة الرسمية.



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