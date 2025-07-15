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طرق الحصول على رابط تنسيق الدبلومات 2025

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، يبحث عدد من طلاب الدبلومات الفنية عن كيفية التقديم على موقع التنسيق ورابط الموقع وموعد فتح باب التسجيل.

 

وتقدم فيتو لقرائها في التقرير التالي طرق الحصول على رابط تنسيق الدبلومات 2025، وموعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية.

 

رابط تنسيق الدبلومات الفنية2025

وبمكن لطلاب الدبلومات الفنية الحصول على خدمات التنسيق من خلال الرابط الرسمي لموقع تنسيق الجامعات من هنا

 

ومن المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي، موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية، عقب انتهاء تنسيق الجامعات 2025، بانتهاء المرحلة الثالثة من التنسيق.

 

نظام قبول طلاب الشهادات الفنية بالجامعات 2025

 يتم قبول طلاب الشهادات الفنية الحاصلين على الشهادة عام 2025 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

ويقبل التنسيق طلاب الشهادات الفنية بنظام الثلاث سنوات تجاري صناعي - صناعي "شعبة ترميم أثار" - زراعي - موسيقي - مدارس مساعدي الخدمات الصحية، وكذا الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة نظام الثانوية + سنتان ودبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات عام ۲۰۲٥ بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي ۲۰۲۹/۲۰۲٥، وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط.

 

ضوابط قبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات

  • فتح باب القبول بكليات قطاعات التجارة، التربية، الكليات التي بها شعب تعليم فني" - التربية النوعية -الزراعة - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - الهندسة - الفنون التطبيقية - الآثار - الفنون الجميلة.
  • التكنولوجيا والتعليم بالجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات، والتي منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.
  • يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الآثار - زراعي - موسيقي بمجموع درجات ۷۰% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية مع مراعاة الشروط المطلوبة.
  • كما يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية نظام الثانوية + سنتان ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع ۷۵% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية.
  • ويرجع إلى مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة والإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التعليم العالي كل فيما يخصه للنظر في مدى تطبيق ذلك من عدمه عند تقدم هؤلاء الطلاب للالتحاق بالمعاهد العالية والمتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي.

يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية للسياحة والفنادق نظام الثلاث سنوات عن طريق مكتب التنسيق بما يلي:

  • برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.
  • برنامج إدارة وتشغيل المطاعم تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية.
  • برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم.
  • برنامج إدارة وتشغيل المطاعم تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات.
  • المعاهد العالية للسياحة والفنادق.
  • المعاهد المتوسطة للسياحة والفنادق

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