عبده مباشر يرصد رياح الانتصار

حديث قلب

تلقيت بيد الشكر آخر مؤلفات أستاذنا الكاتب الصحفي الكبير عبده مباشر عميد المحررين العسكريين، والذي يحمل عنوان رياح الانتصار، ويقع في 127 صفحة من القطع الكبير، وهو الكتاب رقم 41 من عدد كتب المؤلف القيمة على مدى تاريخه الصحفي الحافل بالعطاء..

واستمتعت بقراءته طوال ليلتين كاملتين، لما فيه من حكايات صادقة ودسمة كان المؤلف أحد صناعها العظام، وقد نجحت مؤسسة روزاليوسف في نشره وطباعته، ليكون منارة هادية للجيل الجديد الذي لم يشهد حروبا، في محاولة لتعزيز حصون الوعي بتاريخ مصر وبطولات أبنائها المقاتلين خير أجناد الأرض، تلك البطولات التي سطر الأحفاد في معارك تطهير الوطن من الإرهاب ملاحم لا تقل أهمية عن بطولات الأجداد..

سطر كاتبنا الكبير عبده مباشر في كتابه أروع ملاحم الانتصارات في تاريخ المقاتل المصري منذ محمد علي حتى نصر أكتوبر العظيم، ورصد رياح تلك الانتصارات بدقة كاملة، وأثبت بدراساته المستفيضة جينات البطولة والفداء، ضاربة بجذورها في عمق الشخصية المصرية.. الكنز الأثمن لهذا الوطن والذي ظهر جليا في أوقات الأزمات والتحديات التي تبلغ ذروتها في المواجهات العسكرية!

وسبح المؤلف بمهارة في تاريخ مصر العسكري الحديث، مسلطا الضوء على أمجاد العسكرية المصرية منذ تأسيس مصر الحديثة، مرورا بلحظات العثرات العارضة، وما تلاها من أمجاد حرب الاستنزاف وانتصار السادس من أكتوبر العظيم..

بطبيعة الحال أن يضع الكاتب الكبير الذي عاصر الأحداث وعاصرته؛ تجربته بعد أن قاتل بالسلاح جنديا شرسا في ميدان القتال، وكرمه أكثر من رئيس مصري لبسالته ونضاله!

وليس مستغربا على بطل مثله شارك في الانتصار ومهنته الأساسية الكتابة أن يضع يده على جوهر القوة المصرية متمثلة في العنصر البشري؛ المقاتل المصري ذي العزيمة الفولاذية، والذي يمتلك أقوى سلاح في الحروب وهو الروح المعنوية والاستعداد التام للتضحية بالدم والروح في سبيل حماية الوطن واستقلاله وأمنه وسلامة أراضيه..

كتابه الأخير رياح الانتصار، رصد بجدارة بطولات العسكرية المصرية ومقاتليها، وما أحوجنا أن يدرسها بعمق جيلنا الجديد لتظل خالدة في الأذهان وتوثيقها بكل إتقان، في وقت يواجه فيه شباب الأمة أخطر حروب تزييف الوعي ونثر بذور اليأس!

في هذا العمل الوطني يعبر الأستاذ عبده مباشر لحظات الإنكسار في الخامس من يونيو عام 1967، تلك الاستثناء العارض، موضحا أن خطأ القيادة كان السبب وليس تقصير المقاتل المصري، مقدما الدليل بالغوص في أعماق بطولات حرب الاستنزاف والاعداد العبقري لمعركة الكرامة والعبور العظيم في السادس من أكتوبر 1973، فهو ذاته المقاتل المصري الذي أبهر العالم، واعترافات قادة الاحتلال الصهيوني باعترافاتهم الموثقة هي خير دليل على عظمة هذا المقاتل المصري بكل المعايير..

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