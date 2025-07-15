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ساخرون

ساخرون، مناخوليا.. حكومة آخر زمن، لا يرضى عنها الشعب ولا تلبي طموحات الرئيس

مناخوليا، فيتو
مناخوليا، فيتو

خارج عنبر العقلاء وخلف سور سرايتنا الصفراء يوجد وزراء ومسئولين لا يجيدون التعامل مع الأزمات.. إنهم يعملون بالقطعة.. فلا خطة ولا هدف ولا جديد لديهم، اللهم إلا أنهم يعملون على تنفيذ طموحات الرئيس وياليتهم يعملون وينفذون كما يخطط لهم.. 

 

خارج سور سرايتنا ستجد حكومة تغرق في شبر ميه أمام أي حدث.. وحادثة استشهاد فتيات المنوفية خير دليل على توهان هذه الحكومة، التي تتحكم في مصير جميع من يسكنون خارج سور العباسية من أصحاب المناخوليا، الذين باتوا لا ثمن لهم لدى حكومتهم المبجلة إلا بعد أن تنتفض الدنيا وتنقلب وتهيج.. ساعتها تتحرك الحكومة للحفاظ على ماء وجهها أمام رواد السوشيال ميديا حتى التعويضات للضحايا يبدئونها بأرقام زهيده ظنا منهم أنها كافية لإرضاء الأسر.. 

الحكومة بدأت بمائة ألف ثم أوصلتها لـ 200 ألف بعد أن هاج عليها رواد السوشيال ميديا.. ولولا تدخل رئيس الجمهورية بنفسه والذي أوصلها لنصف مليون جنيه تعويضا لأسرة كل فتاة من شهداء الإسفلت أو كما سماهم الرئيس شهداء لقمة العيش.. 

 

فلولا تدخل الرئيس لأصرت الحكومة على أرقامها الزهيدة وقالت هو ده اللي عندنا كما فعلت مؤخرا مع الضحايا الجدد للطريق الإقليمي نفسه.. ولما لا وهي التي لم تكلف نفسها ولو حتى بأداء واجب العزاء لأسر الضحايا، أما الذي يبهرك فى عالم المناخوليا القابع خارج العباسية فهو حال نواب البرلمان.. 

فبدلا من أن يصرخوا في وجه الحكومة راحوا يدافعون عنها ويعددون إنجازاتها العظيمة وحياء وجهوا اللوم للسائقين، ولم يجرؤوا حتى على انتقاد الإسفلت الذي أنشأته الحكومة، أما نحن هنا في عنبر العقلاء فنحمد الله على كوننا نعيش بعيدا عن عالم المناخوليا وحكومة آخر زمن التي لا يرضى عنها الشعب ولا تلبي حتى طموحات الرئيس.

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