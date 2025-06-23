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ساخرون

ساخرون، مناخوليا.. كأس العالم للتحفيل والمكايدة

مناخوليا، فيتو
مناخوليا، فيتو

خارج عنبر العقلاء.. وخلف سور سرايتنا الصفراء.. ستجد مجموعات من مُشجعي كرة القدم ليس لهم مثيل فى العالم.

 فبينما يستمتع العالم كله بمباريات كأس العالم للأندية وبنجوم اللعبة العالميين الذين جاءوا من كل حدب وصوب، تجد سكان عالم المناخوليا القاطنين خارج سور مستشفى العباسية يتفرغون للمكايدة والتحفيل على بعضهم البعض.. فالأهلاوي المتعصب منتظر هدف لزيزو علشان يحفل على جاره الزملكاوي.. والزملكاوي المتعصب حاطط كفه على قلبه ويتمنى هزيمة الأهلي، أو فشل زيزو علشان يكيد جاره الأهلاوي ويثبت له أنه اشترى التروماي.

 

كل هذا يحدث بينما مشجعو كرة القدم حول العالم جلسوا أمام الشاشات للاستمتاع بمباريات كأس العالم للأندية والذي يضم هذا الكم من الفرق ومن نجوم اللعبة حول العالم.

 

فكل سكان الكرة الأرضية يستمتعون بكأس العالم للأندية عدا سكان عالم المناخوليا القاطنين خارج سور سرايتنا فهم يستمتعون بكأس العالم للتحفيل والمكايدة.

ساخرون، مناخوليا.. كرة القدم رياضة بلا تربية

ساخرون، مناخوليا.. نجوم‭ ‬المجتمع‭ ‬أبطال‭ ‬الفضائح‭ ‬والحوادث


فاللعبة التى يلتف حولها العالم للترفيه ولإسعاد أنفسهم.. يلتف حولها سكان المناخوليا خارج سرايتنا الصفراء للتحفيل والمكايدة.. أما نحن هنا فى عنبر العقلاء فنحمد الله على كوننا لا نتمتع بهذا الكم من الكراهية والجحود الذى يسيطر على سكان المناخوليا ويظهر عليهم جليا حتى فى ألعابهم الترفيهية وتحت غطاء التعصب لأنديتهم!

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