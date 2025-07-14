الثلاثاء 15 يوليو 2025
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أخبار الفن اليوم: سينتيا خليفة تتعرض لوعكة صحية مفاجئة.. مصطفى شعبان يتصدر محركات البحث بسبب الاختيار 4.. تصريحات مدحت العدل بشأن حجاب حفيدة أم كلثوم تثير الجدل

مدحت العدل، فيتو
مدحت العدل، فيتو

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة وكانت كالآتي: 

سينتيا خليفة تتعرض لوعكة صحية مفاجئة في لبنان

تعرضت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة لوعكة صحية مفاجئة دخلت على إثرها لأحد المستشفيات خلال وجودها حاليًّا في لبنان.

وأثارت سينتيا قلق محبيها بنشرها صورة من داخل المشفى على صفحتها الرسمية على منصة انستجرام، وظهرت خلالها وفي يديها المحاليل الطبية، لتترك جمهورها في حالة ارتياب وقلق على صحتها. 

 

افتتاح مقر جديد لجمعية المؤلفين والملحنين بحضور وزير الثقافة ومدحت العدل

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، المقر الجديد لجمعية المؤلفين والملحنين، وذلك بحضور السيناريست والشاعر الغنائي مدحت العدل رئيس الجمعية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية.


الأب بطرس دانيال يكشف تطورات الحالة الصحية لـ لطفي لبيب وسبب منع الزيارة

 أعلن الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، أن الفنان القدير لطفي لبيب تم نقله إلى المستشفى بعد معاناته من عدة أعراض صحية متزامنة.


وأوضح الأب بطرس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: أن إدارة العناية المركزة بالمستشفى قررت منع الزيارة عنه تمامًا حفاظًا على استقرار الحالة الصحية، مشيرًا إلى أن الطاقم الطبي يتابع تطورات وضعه بدقة.

 

تخيلوا لما حفيدة أم كلثوم تتحجب، تصريحات مدحت العدل تثير الجدل

أثار السيناريست والشاعر الغنائي مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، حالة من الجدل، بعد أن أدلى ببعض التصريحات الإعلامية عن حفيدة أم كلثوم خلال حفل افتتاح المقر الجديد للجمعية.


 

وفاة الممثلة الكورية كانغ سيو ها عن 31 عامًا بعد صراح مع السرطان

فُجع الوسط الفني الكوري اليوم الاثنين بخبر وفاة نجمة الدراما الشابة كانغ سيو ها عن عمر يناهز 31 عامًا، بعد صراع طويل مع سرطان المعدة. 


كانت كانغ سيو ها معروفة بإضفاء طاقة شبابية وكاريزما آسرة على الشاشة من خلال أدوارها المساعدة، تاركةً بصمة لا تُمحى في قلوب معجبيها وزملاء المهنة.

 

محمد منير لـ تامر حسني: "كنت شاهد على رحلة نجاحك وفخور بيك"

رد النجم محمد منير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على رسالة تامر حسني له بعد ديو “الذوق العالي” الذي يقدمه الثنائي ضمن ألبوم تامر حسني الجديد، والمقرر طرحه غدا الثلاثاء. 

 

محمد منير يرد على تامر حسني 

وكتب محمد منير قائلا: “تامر حسني كنت شاهدا علي رحلة نجاحك من أول مشاركة في ألبوم (ليه يا دنيا الواحد).. النهارده أنا فخور بيك كـنجم كبير في عالمنا الفني”.

 

مصطفى شعبان يتصدر محركات البحث بعد ترشيحه لبطولة الجزء الـ4 من مسلسل"الاختيار"

تصدر اسم الفنان مصطفى شعبان محركات البحث عبر المنصات المختلفة، بعد تداول  أخبار مؤخرًا عن ترشيحه لبطولة الجزء الرابع من مسلسل الاختيار الذي يتم التحضير له حاليًا.


ويجتمع مصطفى شعبان مع فريق عمل المسلسل خلال الأيام القليلة القادمة، للوقوف على تفاصيل الدور الذي يقدمه، حيث يتم البدء في تصوير المسلسل نهاية العام الجاري، ويعرض في شهر رمضان المقبل.

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