أخبار الفن اليوم: سينتيا خليفة تتعرض لوعكة صحية مفاجئة.. مصطفى شعبان يتصدر محركات البحث بسبب الاختيار 4.. تصريحات مدحت العدل بشأن حجاب حفيدة أم كلثوم تثير الجدل

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة وكانت كالآتي:

تعرضت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة لوعكة صحية مفاجئة دخلت على إثرها لأحد المستشفيات خلال وجودها حاليًّا في لبنان.

وأثارت سينتيا قلق محبيها بنشرها صورة من داخل المشفى على صفحتها الرسمية على منصة انستجرام، وظهرت خلالها وفي يديها المحاليل الطبية، لتترك جمهورها في حالة ارتياب وقلق على صحتها.

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، المقر الجديد لجمعية المؤلفين والملحنين، وذلك بحضور السيناريست والشاعر الغنائي مدحت العدل رئيس الجمعية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية.

أعلن الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، أن الفنان القدير لطفي لبيب تم نقله إلى المستشفى بعد معاناته من عدة أعراض صحية متزامنة.



وأوضح الأب بطرس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: أن إدارة العناية المركزة بالمستشفى قررت منع الزيارة عنه تمامًا حفاظًا على استقرار الحالة الصحية، مشيرًا إلى أن الطاقم الطبي يتابع تطورات وضعه بدقة.

أثار السيناريست والشاعر الغنائي مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، حالة من الجدل، بعد أن أدلى ببعض التصريحات الإعلامية عن حفيدة أم كلثوم خلال حفل افتتاح المقر الجديد للجمعية.





فُجع الوسط الفني الكوري اليوم الاثنين بخبر وفاة نجمة الدراما الشابة كانغ سيو ها عن عمر يناهز 31 عامًا، بعد صراع طويل مع سرطان المعدة.



كانت كانغ سيو ها معروفة بإضفاء طاقة شبابية وكاريزما آسرة على الشاشة من خلال أدوارها المساعدة، تاركةً بصمة لا تُمحى في قلوب معجبيها وزملاء المهنة.

رد النجم محمد منير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على رسالة تامر حسني له بعد ديو “الذوق العالي” الذي يقدمه الثنائي ضمن ألبوم تامر حسني الجديد، والمقرر طرحه غدا الثلاثاء.

محمد منير يرد على تامر حسني

وكتب محمد منير قائلا: “تامر حسني كنت شاهدا علي رحلة نجاحك من أول مشاركة في ألبوم (ليه يا دنيا الواحد).. النهارده أنا فخور بيك كـنجم كبير في عالمنا الفني”.

تصدر اسم الفنان مصطفى شعبان محركات البحث عبر المنصات المختلفة، بعد تداول أخبار مؤخرًا عن ترشيحه لبطولة الجزء الرابع من مسلسل الاختيار الذي يتم التحضير له حاليًا.



ويجتمع مصطفى شعبان مع فريق عمل المسلسل خلال الأيام القليلة القادمة، للوقوف على تفاصيل الدور الذي يقدمه، حيث يتم البدء في تصوير المسلسل نهاية العام الجاري، ويعرض في شهر رمضان المقبل.

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