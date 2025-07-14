سينتيا خليفة تتعرض لوعكة صحية مفاجئة في لبنان

تعرضت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة لوعكة صحية مفاجئة دخلت على إثرها لأحد المستشفيات خلال تواجدها حاليا في لبنان.

سينتيا خليفة

وأثارت سينتيا قلق محبيها بنشرها صورة من داخل المشفى على صفحتها الرسمية على منصة انستجرام، وظهرت خلالها وفي يديها المحاليل الطبية، لتترك جمهورها في حالة ارتياب وقلق على صحتها.

ونشرت من بعدها صورة وتظهر عليها ملامح التعب والإرهاق مرفقة بورود من داخل حجرتها في المشفى.

وقررت سينتيا طمأنة محبيها عبر بيان صحفي من مكتبها الإعلامي تكشف خلاله تفاصيل الوعكة الصحية التي ألمت بها على مدار يومين متتاليين، منذ وصولها إلى لبنان في إجازة قصيرة مع أهلها بعد تعرضها لنزلة معوية حادة بعد حالة تسمم غذائي، لتدخل على إثرها المستشفى، وحاليا حالتها مستقرة وتتعافى تدريجيا.

مسلسل ابن النادي

وانشغلت سينتيا خلال الفترة الماضية في تصوير مشاهدها في مسلسل "ابن النادي" مع النجم أحمد فهمي، والمقرر أن تعود لمصر خلال الأسبوع المقبل لاستكمال باقي مشاهدها.

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