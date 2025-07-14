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ثقافة وفنون

الأب بطرس دانيال يكشف تطورات الحالة الصحية لـ لطفي لبيب وسبب منع الزيارة

الفنان لطفي لبيب،
الفنان لطفي لبيب، فيتو

 أعلن الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، أن الفنان القدير لطفي لبيب تم نقله إلى المستشفى بعد معاناته من عدة أعراض صحية متزامنة.

منع الزيارة بأمر من العناية المركزة

وأوضح الأب بطرس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: أن إدارة العناية المركزة بالمستشفى قررت منع الزيارة عنه تمامًا حفاظًا على استقرار الحالة الصحية، مشيرًا إلى أن الطاقم الطبي يتابع تطورات وضعه بدقة.

 

تقييم طبي شامل غدًا

ولفت إلي أنه من المقرر أن يُجري الفريق الطبي المشرف على الحالة تقييمًا شاملًا غدًا لتحديد مدى تحسن الحالة، وعليه سيتم اتخاذ القرار بشأن إعادة فتح الزيارة أو استمرار منعها.

حالة من القلق والدعاء تسود بين جمهور ومحبي الفنان لطفي لبيب المعروف بأدواره الإنسانية والكوميدية المؤثرة، في انتظار أخبار مطمئنة خلال الساعات المقبلة.

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