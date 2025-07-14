الإثنين 14 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

تامر حسني: غنائي مع محمد منير جايزة كبيرة

منير وتامر
منير وتامر

كشف الفنان تامر حسني عن سعادته الكبيرة لتقديم دويتو غنائي مع الفنان محمد منير.

ونشر تامر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة تجمعه بالكينج، وعلق عليها قائلا: "كلمتين من قلبي في حق الفنان الأسطوري محمد منير، بعيدًا عن إنه أخويا الكبير وحبه في قلبي عشق لا ينتهي.

غنائي مع الـ King محمد منير بمثابة جايزة كبيرة لمشواري الفني … بحبك يا منيييييييييييييييير"

 

وأعلنت مجموعة "روتانا" للموسيقى  موعد طرح دويتو "الذوق العالي" الذي يجمع بين الكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني، وذلك عبر القناة الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ديو الذوق العالي

وتم تحديد موعد طرح دويتو "الذوق العالي" أمام الجمهور، ليكون يوم 15 يوليو الجاري، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيي.

 

ومن جانبه، أكد أسامة رشدي، المدير التنفيذي للشئون الفنية لشركة "روتانا" بالقاهرة، أن الأغنية تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وتم الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالأغنية التي تم تنفيذها على أعلى مستوى حتى تليق بحجم النجمين الكبيرين في عالم الغناء، متمنيا أن تلقى الأغنية والكليب إعجاب الجمهور عقب طرحها.

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