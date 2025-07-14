الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد منير لـ تامر حسني: "كنت شاهد على رحلة نجاحك وفخور بيك"

محمد منير وتامر حسني
محمد منير وتامر حسني

رد النجم محمد منير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على رسالة تامر حسني له بعد ديو “الذوق العالي” الذي يقدمه الثنائي ضمن ألبوم تامر حسني الجديد، والمقرر طرحه غدا الثلاثاء. 

محمد منير يرد على تامر حسني 

وكتب محمد منير قائلا: “تامر حسني كنت شاهدا علي رحلة نجاحك من أول مشاركة في ألبوم (ليه يا دنيا الواحد).. النهارده أنا فخور بيك كـنجم كبير في عالمنا الفني”.

رسالة تامر حسني 

وكان النجم تامر حسني  عبر عن سعادته الكبيرة بمشاركة الكينج محمد منير في أغنية “الذوق العالي” ضمن ألبومه الجديد. 

ونشر تامر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة تجمعه بالكينج، وعلق عليها قائلا: "كلمتين من قلبي في حق الفنان الأسطوري محمد منير، بعيدًا عن إنه أخويا الكبير وحبه في قلبي عشق لا ينتهي.

وتابع: "غنائي مع الـ King محمد منير بمثابة جايزة كبيرة لمشواري الفني … بحبك يا منير". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد منير تامر حسني البوم تامر حسني الجديد اغاني تامر حسني

الأكثر قراءة

توصل لاتفاق شبه نهائي، الأهلي يستقر علي رحيل مهاجمه إلى أوروبا مجددا

بين الحياة والموت، توفيق عكاشة يكشف حالة الرئيس الإيراني بعد إصابته في هجوم على طهران

البحوث الفلكية تفجر مفاجأة: هناك ارتباط بين النشاط الشمسي والزلازل

انتخابات الشيوخ بالإسكندرية، قبول طعن مرشح "الوعي" ورفض 8 آخرين

كشف مصدر تمويل إثيوبيا، ترامب يعلن تفاصيل صادمة عن سد النهضة

قرار جديد من لجنة شئون اللاعبين في شكوى زيزو ضد الزمالك

كراسات شروط شقق الطرح الثاني "سكن لكل المصريين 7"

مصر للطيران تعلن شروط حجز تذاكر موسم العمرة، تعرف على الإجراءات المطلوبة

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي آداب الإجازة وكيف نحقق التوازن بين العقل والقلب؟ عالم أزهري يوضح (فيديو)

تفسير رؤية النجار في المنام وعلاقتها بالنجاح والتقدم في العمل

هل التحدث مع الله في السجود يبطل الصلاة؟، رد مفاجئ من أمين الفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية