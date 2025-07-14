محمد منير لـ تامر حسني: "كنت شاهد على رحلة نجاحك وفخور بيك"

رد النجم محمد منير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على رسالة تامر حسني له بعد ديو “الذوق العالي” الذي يقدمه الثنائي ضمن ألبوم تامر حسني الجديد، والمقرر طرحه غدا الثلاثاء.

محمد منير يرد على تامر حسني

وكتب محمد منير قائلا: “تامر حسني كنت شاهدا علي رحلة نجاحك من أول مشاركة في ألبوم (ليه يا دنيا الواحد).. النهارده أنا فخور بيك كـنجم كبير في عالمنا الفني”.

رسالة تامر حسني

وكان النجم تامر حسني عبر عن سعادته الكبيرة بمشاركة الكينج محمد منير في أغنية “الذوق العالي” ضمن ألبومه الجديد.

ونشر تامر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة تجمعه بالكينج، وعلق عليها قائلا: "كلمتين من قلبي في حق الفنان الأسطوري محمد منير، بعيدًا عن إنه أخويا الكبير وحبه في قلبي عشق لا ينتهي.

وتابع: "غنائي مع الـ King محمد منير بمثابة جايزة كبيرة لمشواري الفني … بحبك يا منير".

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