افتتاح مقر جديد لجمعية المؤلفين والملحنين بحضور وزير الثقافة ومدحت العدل

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، المقر الجديد لجمعية المؤلفين والمحلنين، وذلك بحضور السيناريست والشاعر الغنائي مدحت العدل رئيس الجمعية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية.

ويقع المقر الجديد للجمعية بمنطقة المهندسين، حيث كان مقرها الأول بمنطقة وسط القاهرة، وافتتحه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منذ 80 عامًا

غياب مدحت العدل عن اجتماع نقابة الموسيقيين

من جانب آخر، كان قد غاب السيناريست مدحت العدل عن الاجتماع الذي دعا له الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، لمناقشة بعض الأمور الهامة التي تخص النقابة وجمعية المؤلفين والملحنين.

وقال الفنان مصطفي كامل، نقيب، خلال اجتماعه مع عدد من الشعراء والملحنين: أنه لا يعلم سر اعتذار رئيس جمعية المؤلفين والملحنين السيناريست مدحت العدل، رغم الاتفاق على الاجتماع منذ فترة طويلة.

وأشار نقيب المهن الموسيقية، إلي أن علاقته بالسيناريست مدحت العدل، جيدة، ويعتبره شقيقه الأكبر، ولكنه تلقي اتصالا مساء أمس الجمعة، لإبلاغه بعدم حضور أعضاء الجمعية للاجتماع دون أسباب واضحة.

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