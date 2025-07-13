الأحد 13 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

نقل لطفي لبيب إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

لطفي لبيب
لطفي لبيب

أصيب الفنان لطفي لبيب بأزمة صحية طارئة خلال الساعات الماضية، حيث يرقد حاليأ بغرفة العناية المركزة داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

 

وكشف الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، عن الأزمة الصحية للفنان لطفي لبيب، مؤكدا أن حالته متدهورة ويرقد حاليًا بالمستشفى، كما أن الأطباء قد منعوا عنه الزيارة لحين تحسن حالته.

لطفي لبيب يعلن اعتزال الفن

 

وكان  الفنان لطفي لبيب، أعلن اعتزاله الفن بشكل نهائي خلال استضافته ببرنامج مع الإعلامي نزار الفارس عبر القناة الرابعة العراقية.

وقال: "حالتي الصحية حاليا لو جالي دور مقدرش أقدمه، لأني أفضل أكون عند جمهوري كما كنت".

وتابع: "اعتزلت الفن بشكل رسمي، مش معقول ممثل يمثل نصه طائر أو صوته ضائع، لازم وقتها الممثل يقعد في بيته".

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