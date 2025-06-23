الثلاثاء 24 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

سينتيا خليفة ضيفة شرف في مسلسل "ابن النادي" مع أحمد فهمي

سينتيا خليفة، فيتو
سينتيا خليفة، فيتو

بدأت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "ابن النادي" للنجم أحمد فهمي، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الرقمية.

 

سينتيا خليفة

وتجسد سينتيا شخصية كوميدية وتنضم كضيفة شرف للمسلسل بجانب نخبة من النجوم أبطال العمل  من بينهم آية سماحة وسيد رجب وجلا هشام، ويدور المسلسل في إطار كوميدي رياضي من تأليف مهاب طارق وإخراج كريم سعد ومن إنتاج طارق الجنايني.

 

مسلسل ابن النادي

ويعد "ابن النادي" أحدث ظهور لسينتيا خليفة في الدراما المصرية بعد مشاركتها في بطولة مسلسل "حدث بالفعل" للنجم ماجد المصري" منذ سنتين، ومن قبلها مشاركتها في مسلسل "دايمًا عامر" للنجم مصطفى شعبان.

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سينتيا خليفة مسلسل ابن النادي الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة أحمد فهمى

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