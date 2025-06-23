سينتيا خليفة ضيفة شرف في مسلسل "ابن النادي" مع أحمد فهمي

بدأت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "ابن النادي" للنجم أحمد فهمي، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الرقمية.

سينتيا خليفة

وتجسد سينتيا شخصية كوميدية وتنضم كضيفة شرف للمسلسل بجانب نخبة من النجوم أبطال العمل من بينهم آية سماحة وسيد رجب وجلا هشام، ويدور المسلسل في إطار كوميدي رياضي من تأليف مهاب طارق وإخراج كريم سعد ومن إنتاج طارق الجنايني.

مسلسل ابن النادي

ويعد "ابن النادي" أحدث ظهور لسينتيا خليفة في الدراما المصرية بعد مشاركتها في بطولة مسلسل "حدث بالفعل" للنجم ماجد المصري" منذ سنتين، ومن قبلها مشاركتها في مسلسل "دايمًا عامر" للنجم مصطفى شعبان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.