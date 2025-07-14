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رياضة

وديا، غزل المحلة يفوز على بتروجيت بثنائية استعدادا للموسم الجديد

غزل المحلة
غزل المحلة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة الفوز على حساب نظيره فريق بتروجيت، بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع بينهما، اليوم الإثنين، في إطار برنامج الإعداد للموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي المباريات الودية ضمن سلسلة اللقاءات الودية التي يخوضها الفريق بقيادة الكابتن علاء عبد العال، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا ورفع معدلات الانسجام قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويحرص الجهاز الفني على استثمار هذه المباريات لاختبار عدد من العناصر الجديدة والناشئين، والوقوف على الحالة الفنية للاعبين، تمهيدًا لوضع التصور النهائي لتشكيلة الفريق قبل انطلاق الموسم.

غزل المحلة يخسر من دجلة وديا

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة أمام فريق وادي دجلة، بثلاثية نظيفة، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع بينهما، يوم الجمعة الماضي، في إطار برنامج الإعداد للموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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