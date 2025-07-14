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رياضة

غزل المحلة يعلن عن خامس صفقات الفريق استعدادا للموسم الجديد

ارموشه لاعب غزل المحلة
ارموشه لاعب غزل المحلة

أعلن مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة، برئاسة وليد خليل، تعاقده مع خط الوسط الهجومي أرموشه لاعب نادي المريخ البورسعيدي، ليكون خامس صفقات زعيم الفلاحين خلال الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد.

وكشف غزل المحلة أن تعاقده مع أرموشه لمدة 4 سنوات. 

وكان غزل المحلة قد تعاقد مع كل من احمد عتمان وأحمد العش وأحمد شوشة ويوسف العزب 

غزل المحلة يخسر من دجلة وديا

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة أمام فريق وادي دجلة، بثلاثية نظيفة، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع بينهما، يوم الجمعة الماضي، في إطار برنامج الإعداد للموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي المباراة ضمن سلسلة اللقاءات الودية التي يخوضها الفريق بقيادة الكابتن علاء عبد العال، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا ورفع معدلات الانسجام قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويحرص الجهاز الفني على استثمار هذه المباريات لاختبار عدد من العناصر الجديدة والناشئين، والوقوف على الحالة الفنية للاعبين، تمهيدًا لوضع التصور النهائي لتشكيلة الفريق قبل انطلاق الموسم.

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المريخ البورسعيدي غزل المحلة أرموشه

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