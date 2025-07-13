كوبنهاجن في المقدمة.. المدن الـ 10 الأكثر ملاءمة للعيش خلال عام 2025

تصنف مجلة الإيكونوميست سنويا مدنا حول العالم بناءً على مدى ملاءمتها للعيش، استنادا إلى عوامل تشمل الجريمة والصراعات، وصولا إلى المواصلات العامة والتعليم.

تظهر هذه الخريطة المدن العشر الأكثر ملاءمة للعيش في العالم، وفقا لمؤشر وحدة الاستخبارات الاقتصادية العالمي لقابلية العيش لعام 2025.

عوامل مؤشر أفضل مدينة للعيش بالعالم

يُصنّف المؤشر المدن بناءً على أكثر من 30 عاملًا ضمن خمس فئات لتحديد مدى ملاءمتها للعيش بشكل عام. تشمل هذه العوامل:

الاستقرار: انتشار الجريمة، والإرهاب، والصراعات العسكرية، والاضطرابات/النزاعات الأهلية.

الرعاية الصحية: توافر وجودة الرعاية الصحية الخاصة والعامة، ومؤشرات الرعاية الصحية العامة.

الثقافة والبيئة: تصنيف الرطوبة/درجة الحرارة، والتوافر الثقافي والرياضي، والقيود الاجتماعية أو الدينية.

التعليم: توافر وجودة التعليم الخاص، ومؤشرات التعليم العام.

البنية التحتية: جودة شبكة الطرق، والمواصلات العامة، والروابط الدولية، وتوافر السكن الجيد.

المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في العالم؟

فيما يلي، نعرض أفضل 10 مدن صالحة للعيش في العالم وفقًا لمجلة الإيكونوميست، ودرجاتها في هذا المجال.

صُنفت كوبنهاجن كأفضل مدينة صالحة للعيش في العالم، منهية بذلك سلسلة من ثلاث سنواتٍ من تصدر فيينا للتصنيف.

حققت عاصمة الدنمارك 100 نقطة كاملة في الاستقرار والتعليم والبنية التحتية، بمجموع 98 نقطة.

تعادلت فيينا وزيورخ في المركز الثاني بمجموع 97.1 نقطة. كما احتلت سويسرا - التي صنفت مدينتان فيها ضمن أفضل 10 مدن من حيث صلاحية العيش - المركز الأول كأفضل وجهة للهجرة للعيش والعمل لعام 2025.

شهدت فيينا انخفاضا حادا في درجاتها في مجال الاستقرار في أعقاب تهديد بوجود قنبلة قبل حفل تايلور سويفت (الذي أُلغي لاحقا)، وهجوم مُخطط له على محطة قطار في المدينة عام 2025.

بشكل عام، لا تزال مدن أوروبا الغربية وآسيا والمحيط الهادئ تُهيمن على صدارة التصنيفات.

أصبحت فانكوفر، كندا، المدينة الأمريكية الشمالية الوحيدة ضمن قائمة العشرة الأوائل، بعد أن شهدت كالجاري أكبر تراجع في التصنيف، حيث تراجعت من المركز الخامس عام 2024 إلى المركز الثامن عشر عام 2025 بسبب انخفاض تصنيفها في مجال الرعاية الصحية.

بلغ متوسط درجة قابلية العيش عام 2025 معدل76.1 من 100، وهو مستواها نفسه عام 2024، ومع ذلك، استمرت درجات الاستقرار في الانخفاض وسط توترات جيوسياسية واسعة النطاق واضطرابات مدنية حول العالم.

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